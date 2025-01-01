  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

مصر تدعو لاستكمال اتفاق غزة وتحذر من تصعيد إسرائيل بجنوب لبنان

الأحد 23 مارس 2025 05:53 م / بتوقيت القدس +2GMT



القاهرة/سما/

دعت مصر، اليوم الأحد، إلى استكمال اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، و"التحرك سريعا" لبدء المرحلة الثانية منه، محذرة من تداعيات "تصعيد خطير" لإسرائيل في جنوب لبنان.

جاء ذلك بحسب ما ذكره وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في مؤتمر صحافي بالقاهرة مع الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، كايا كالاس، بحسب ما بثته قناة "النيل للأخبار" الحكومية.

وشدد الوزير المصري خلال لقائه المسؤولة الأوروبية على ضرورة "التحرك بسرعة نحو المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة".

وأكد أن "السبيل الوحيد لإطلاق سراح جميع المحتجزين، هو العودة لمائدة التفاوض، والالتزام باتفاق وقف إطلاق النار".

ووصف عبد العاطي الهجمات الإسرائيلية على جنوب لبنان، بأنها "تصعيد خطير"، محذرا من تداعياته في توسيع الصراع بالمنطقة.

وشدد وزير الخارجية المصري على أهمية تنفيذ القرار الأممي 1701 "بشكل كامل".

الأكثر قراءة اليوم

استشهاد القيادي في حماس صلاح البردويل بغارة إسرائيلية على خانيونس

"غريبة ومفاجئة".. كيف تلقت "إسرائيل" تصريحات ويتكوف الأخيرة؟

فتح تدعو حماس إلى “مغادرة المشهد الحكومي”

قيادي في "حماس" يتحدث عن حكم غزة

"بار لم يوقظني في 7 أكتوبر".. نتنياهو يتمسك بإقالة رئيس "الشاباك"

مؤرخ إسرائيلي: لا أستبعد حربا أهلية في إذا تعنت نتنياهو..

إسرائيل تنشئ إدارة خاصة للإشراف على عملية تهجير سكان غزة.. ومستشار الأمن القومي الأمريكي يعتبرها قكرة “عملية للغاية”

الأخبار الرئيسية

"واشنطن بوست": إسرائيل تنظر في خطط الاحتلال العسكري لقطاع غزة

Kamal-Adwan-Hospital-injured-730x438

حصيلة الشهداء في غزة تتجاوز 50 ألفا.. والاحتلال يوسع المجازر والهجمات البرية

18ipj-14-730x438

وزير إسرائيلي يبحث السيطرة العسكرية على غزة مع مسؤولين أمريكيين

وزير الخارجية المصري: ضرورة وجود هيئة شرطية وقوة دولية اممية تتولى فرض الأمن والنظام في غزة

ماذا يجري في رفح؟.. قتل بدم بارد وشهداء في الشوارع وحصار خانق للسكان ومنع سيارات الإسعاف من دخول المدينة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية