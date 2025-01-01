مصر تدعو لاستكمال اتفاق غزة وتحذر من تصعيد إسرائيل بجنوب لبنان

القاهرة/سما/

دعت مصر، اليوم الأحد، إلى استكمال اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، و"التحرك سريعا" لبدء المرحلة الثانية منه، محذرة من تداعيات "تصعيد خطير" لإسرائيل في جنوب لبنان.

جاء ذلك بحسب ما ذكره وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في مؤتمر صحافي بالقاهرة مع الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، كايا كالاس، بحسب ما بثته قناة "النيل للأخبار" الحكومية.

وشدد الوزير المصري خلال لقائه المسؤولة الأوروبية على ضرورة "التحرك بسرعة نحو المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة".

وأكد أن "السبيل الوحيد لإطلاق سراح جميع المحتجزين، هو العودة لمائدة التفاوض، والالتزام باتفاق وقف إطلاق النار".

ووصف عبد العاطي الهجمات الإسرائيلية على جنوب لبنان، بأنها "تصعيد خطير"، محذرا من تداعياته في توسيع الصراع بالمنطقة.

وشدد وزير الخارجية المصري على أهمية تنفيذ القرار الأممي 1701 "بشكل كامل".