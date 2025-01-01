وزير إسرائيلي يبحث السيطرة العسكرية على غزة مع مسؤولين أمريكيين

القدس المحتلة/سما/

سيبحث وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، خلال زيارته إلى واشنطن العاصمة هذا الأسبوع، خطة للسيطرة العسكرية على قطاع غزة مع مسؤولين أمريكيين كبار، وذلك طبقا لما قاله مسؤول إسرائيلي لصحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.

وبحسب الصحيفة، ستشمل الخطة توزيع الجيش الإسرائيلي مساعدات.

وامتنع مكتب رئيس الوزراء عن التعليق على محتوى اجتماعات ديرمر مع مستشار الأمن القومي الأمريكي، مايك والتز وغيره من كبار المسؤولين في الاستخبارات والدفاع والدبلوماسية، حسب “تايمز أوف إسرائيل” الأحد.

وكان من المقرر أن يسافر الأسبوع الماضي مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنجبي إلى واشنطن، لكنه لن يقوم بالزيارة، طبقا لمكتب رئيس الوزراء، بدون تقديم سبب للتغيير.

(د ب أ)