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وزير إسرائيلي يبحث السيطرة العسكرية على غزة مع مسؤولين أمريكيين

الأحد 23 مارس 2025 05:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير إسرائيلي يبحث السيطرة العسكرية على غزة مع مسؤولين أمريكيين



القدس المحتلة/سما/

 سيبحث وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، خلال زيارته إلى واشنطن العاصمة هذا الأسبوع، خطة للسيطرة العسكرية على قطاع غزة مع مسؤولين أمريكيين كبار، وذلك طبقا لما قاله مسؤول إسرائيلي لصحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.

وبحسب الصحيفة، ستشمل الخطة توزيع الجيش الإسرائيلي مساعدات.

وامتنع مكتب رئيس الوزراء عن التعليق على محتوى اجتماعات ديرمر مع مستشار الأمن القومي الأمريكي، مايك والتز وغيره من كبار المسؤولين في الاستخبارات والدفاع والدبلوماسية، حسب “تايمز أوف إسرائيل” الأحد.

وكان من المقرر أن يسافر الأسبوع الماضي مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنجبي إلى واشنطن، لكنه لن يقوم بالزيارة، طبقا لمكتب رئيس الوزراء، بدون تقديم سبب للتغيير.

(د ب أ)

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