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وزير الخارجية المصري: ضرورة وجود هيئة شرطية وقوة دولية اممية تتولى فرض الأمن والنظام في غزة

الأحد 23 مارس 2025 04:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الخارجية المصري: ضرورة وجود هيئة شرطية وقوة دولية اممية تتولى فرض الأمن والنظام في غزة



القاهرة/سما/

شدد  وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبد العاطي، الأحد، مع ممثلة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس على أهمية الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في غزة والتفاوض على المرحلة الثانية منه، كما أكد على أهمية تشكيل أفق سياسي يمنح الفلسطينيين أملا في إنشاء دولتهم.

وثمّن عبد العاطي، موقف الاتحاد الأوروبي الداعم لحل الدولتين، موضحا أنه اتفق مع ممثلة الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي على أهمية الحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها، كما اتفقا على أهمية ضمان حرية الملاحة الدولية في البحر الأحمر.

وأوضح وزير الخارجية المصري، أن الخطة العربية تنص على أن تتولى لجنة غير فصائلية إدارة غزة لمدة 6 أشهر على أن تعقبها السلطة الفلسطينية في الحكم ولا دور لأي فصيل بعينه في إدارة القطاع. مشيرا إلى ضرورة وجود هيئة شرطية تتولى فرض الأمن والنظام في غزة.

وأكد عبد العاطي، أن هناك تفكير في نشر قوة دولية أممية في قطاع غزة ولا بد من توفر حسن النية لنتمكن من تحقيق تقدم.

وقال عبد العاطي، إن الدولة تواجه تحديات اقتصادية كبيرة بسبب الحرب الأوكرانية والأزمة المتصاعدة في البحر الأحمر وانعكاساتها على إيرادات قناة السويس.

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