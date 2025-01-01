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الحكومة الإسرائيلية تصادق بالإجماع على اقالة المستشارة القضائية

الأحد 23 مارس 2025 03:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحكومة الإسرائيلية تصادق بالإجماع على اقالة المستشارة القضائية



القدس المحتلة/سما/

صادقت الحكومة الإسرائيلية بالإجماع على اقتراح حجب الثقة عن المستشارة القضائية للحكومة.

وصوّت وزراء الحكومة اليوم (الأحد) على إقالة المستشارة من منصبها. وقُبل اقتراح حجب الثقة بالإجماع. 

وجاءت المصادقة في إطار اجتماع حكومي لم يشارك فيه رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، دون أن يكون للقرار طابع ملزم قانونيًا، لكنه يُنظر إليه على أنه محاولة من رئيس نتنياهو وشركائه في الائتلاف لتقويض مكانة المستشارة القضائية تمهيدًا لعزلها

وجهت المستشارة، رسالة تحذيرية إلى الوزارة، اتهمت فيها الحكومة بالسعي إلى تعزيز استقلالية ضبط الجهاز، ومحاولة "تحويل وضع التوجيه إلى أداة ضبط أمام القانون، بل وحتى دعم".

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