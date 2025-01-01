الاحتلال يُصدر ويجدد أوامر الاعتقال الإداري بحق 65 معتقلا

رام الله / سما/

قالت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير، اليوم الأحد، إن سلطات الاحتلال أصدرت وجددت أوامر الاعتقال الإداري بحق 65 معتقلا.

وفيما يلي قائمة بأسماء المعتقلين الذين صدرت بحقهم أوامر اعتقال إداري بين (جديدة وتجديد):

1. فادي هاني جمال ابو حمود (الجيب/6 أشهر)

2. اسعد محمود ابراهيم داود (قلقيلية/4 أشهر)

3. عبد المجيد عبد الله ابو طعيمه(4 أشهر)

4. عمر خليل عبد الرؤوف بلعاوي(مخيم الدهيشة/4 أشهر)

5. أحمد عزمي جميل نوفل (6 أشهر)

6. هاشم محمد حسين رومي (يطا/6 أشهر)

7. احمد عبد الحميد علي خزنة(4 أشهر)

8. ابي يوسف عبد الحميد ابو ماريا (بيت أمر/6 أشهر)

9. عبدو علي امين سعدي (جنين/6 أشهر)

10. عمر هيثم عمر المطاحن (بروقين/3 أشهر)

11. احمد جهاد حسن رواجبه (روجيب/6 أشهر)

12. ابو عمار سعيد محمود عوض(بيت أمر/6 أشهر)

13. محمد زياد احمد ازهري (رام الله/4 أشهر)

14. صدام حسين عوده برغوثي(دير ابو مشعل/6 أشهر)

15. ليث فريح فوزي دويكات (البقعة/6 أشهر)

16. احمد سامي موسى طوافشه (سنجل/4 أشهر)

17. شرحبيل صالح حسن يوسف (دير ابو مشعل/6 أشهر)

18. خالد علي سعد حميدان (طولكرم/6 أشهر)

19. ماهر علي عبد العزيز القاضي (بيتونيا/6 أشهر)

20. صالح امين صالح كميل (قباطية/6 أشهر)

21. بلال نبيل سعيد ذياب (كفرراعي/6 أشهر)

22. احمد سامي صادق ابو الرب(قباطية/6 أشهر)

23. نضال عودة حسين ملش (بيت لحم/5 أشهر)

24. يوسف عزات محمد ابو دية (مخيم الدهيشة/4 أشهر)

25. وسام محمد محمود ابو زيد (جنين-3 أشهر)

26. مراد محمد احمد ابو ساكوت (6 أشهر)

27. ياسين بايض عبد اللطيف صباح(عوريف/4 أشهر)

28. محمد عز الدين محمد محمود(قلقيلية/6 أشهر)

29. عباده هاني محمد صوان(نابلس/شهرين)

30. محمود اشرف احمد العويوي(الخليل/6 أشهر)

31. يونس خالد احمد قواسمة (الخليل-6 أشهر)

32. محمد احمد ماجد جاموس(جبل الشمالي/4 أشهر)

33. ادهم خالد فوزي طنجي(طولكرم/4 أشهر ونصف)

34. احمد وائل محمد عامر(5 أشهر ونصف)

35. محمد سمير نمر حمودة (جبل الشمالي/4 أشهر)

36. ابراهيم يوسف فايز حسن (قصرة/5 أشهر)

37. علي عبد الغفار محمد دوفش (عين سارة/6 أشهر)

38. جواد محمد يحيى جاد الله الجعبري (الخليل/6 أشهر)

39. فتحي سلمان عبد الرحيم جولاني(الخليل/6 أشهر)

40. اسعد محمد ابراهيم داود (قلقيلية/3 أشهر)

41. تيسير منصور محمد تيسير هيموني (الخليل/6 أشهر)

42. محمد خالد عبد الرحيم مخلوف (المزرعة القبلية/4 أشهر)

43. رمضان مصطفى رمضان شاهين (نابلس/6 أشهر)

44. سامي محمود عبد الفتاح عطا (اريحا/4 أشهر)

45. محمد صبحي حسن عطا الله (بلاطة/5 أشهر ونصف)

46. شادي خير الله محمد شعابنه (رام الله/6 أشهر)

47. قيدار محمد رمضان خلف غيث (الخليل/4 أشهر)

48. بلال ادريس داري ابو ارميله (جبل الرحمة/ 4 أشهر)

49. ضرار محمد امين ابو منشار(الخليل/6 أشهر)

50. جمال عبد الله اشتيوي حدايدة (6 أشهر)

51. انس صلاح عثمان صقر(مخيم عسكر/3 أشهر)

52. زاهر حسني حسن حمد (صيدا/4 أشهر)

53. عاطف يوسف عاطف إبراهيم (طولكرم/6 أشهر)

54. علي بلال هاشم صلاح (قباطية/6 أشهر)

55. محمد جمال علي صلاح (ذنابة/4 أشهر)

56. احمد عمر احمد الشامي (قباطية/6 أشهر)

57. موسى نعمان موسى عاصي(4 أشهر)

58. سامح محمد علي دوابشة (دومة/6 أشهر)

59. محمد ثابت محمد ابو عمشة (نابلس/4 أشهر)

60. محمد عبد القادر عبد الله المقيطي(المزرعة القبلية/6 أشهر)

61. ايمن عامر يوسف صبح (جنين/6 أشهر)

62. احمد هاني ابراهيم صومان (بيت لحم/6 أشهر)

63. ثائر فتحي عبد الفتاح قنديل (نابلس/4 أشهر)

64. نعيم محمد رمضان حسن ابو حماد (طولكرم/6 أشهر)

65. شادي وليد بدر طقاطقة(بيت فجار/6 أشهر)