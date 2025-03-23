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"فتح " تدعو "حماس" إلى التنحي عن حكم غزة حفاظاً على "الوجود الفلسطيني"

الأحد 23 مارس 2025 01:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
"فتح " تدعو "حماس" إلى التنحي عن حكم غزة حفاظاً على "الوجود الفلسطيني"



غزة / سما/

دعا المتحدث باسم حركة فتح في غزة السبت حركة حماس إلى التنحي عن الحكم من أجل الحفاظ على "الوجود الفلسطيني".
وقال منذر الحايك المتحدث باسم "فتح" التي يقودها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، في رسالة من غزة لوكالة فرانس برس إن "على حركة حماس أن ترفق بغزة وأطفالها ونسائها ورجالها، ونحذر من أيام ثقيلة وقاسية وصعبة قادمة على سكان القطاع".
ودعا الحايك "حماس إلى أن تغادر المشهد الحكومي، وأن تدرك تماماً أن المعركة القادمة هي إنهاء الوجود الفلسطيني".
في هذا الصدد، قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران إنه "حينما نتحدث عن سلاح المقاومة، فهو سلاح الشعب الفلسطيني، وبالتالي هذا السلاح حمله الفلسطيني لمقاومة الاحتلال وفق ما كفلته القوانين والشرائع الدولية، وأي طرح عن نزعه لا معنى له طالما بقي الاحتلال موجوداً".
وبشأن مستقبل الحكم في غزة، قال المتحدث باسم حماس عبد اللطيف القانوع السبت إن "أي ترتيبات بشأن إدارة غزة وتحظى بالتوافق جاهزون لها ولسنا معنيين بأن نكون جزءاً منها".
وأضاف القانوع "ما يعنينا هو التوافق الوطني ونحن ملتزمون بمخرجاته"، مذكّراً بأن حماس وافقت على مقترح مصر بشأن تشكيل "لجنة إسناد مجتمعي" تتألف من تكنوقراطيين مستقلين لإدارة غزة والإشراف على إعادة الإعمار.

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