  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

القضاء التركي يأمر بسجن رئيس بلدية إسطنبول المعارض

الأحد 23 مارس 2025 12:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
القضاء التركي يأمر بسجن رئيس بلدية إسطنبول المعارض



اسطنبول / وكالات/

أمر قاض، اليوم الأحد، بسجن رئيس بلدية إسطنبول المعارض أكرم إمام أوغلو، بتهمة "الفساد" وقد أثار توقيفه، الأربعاء، موجة واسعة من الاحتجاجات في تركيا، وفق ما أفاد أحد محاميه وكالة فرانس برس.

ومثل إمام أوغلو، المنافس الأكبر للرئيس رجب طيب إردوغان والمتهم أيضا بتهمة "الإرهاب"، مساء السبت مع 90 متهما أمام محكمة تشاغليان في إسطنبول.

تجمعت حشود ضخمة أمام مقر بلدية مدينة إسطنبول، فجر الأحد، لليلة الخامسة على التوالي احتجاجا على اعتقال رئيس البلدية أوغلو، الذي ندد بتهم "الفساد" و"الارهاب" التي وجهت إليه ووصفها بأنها "غير أخلاقية ولا أساس لها".

ومنذ الأربعاء، خرجت تظاهرات في 55 محافظة على الأقل من أصل 81 في تركيا، ما أدى إلى وقوع مواجهات مع شرطة مكافحة الشغب في أكبر احتجاجات تشهدها البلاد منذ أكثر من عقد.

وجاء توقيف إمام أوغلو قبل أيام فقط من إعلان حزب الشعب الجمهوري المعارض، تسميته مرشح الحزب في الانتخابات الرئاسية لعام 2028.

وخلال تظاهرات السبت الليلية التي بدت أضخم من سابقاتها، رفع المشاركون لافتات كتب على بعضها "الديكتاتوريون جبناء" و"حزب العدالة والتنمية، لن تسكتنا".

وفرقت شرطة مكافحة الشغب، فجر الأحد، تجمعا أمام مبنى البلدية مستخدمة الغاز المسيل للدموع، ما أجبر العديد من المحتجين على اللجوء إلى داخل المبنى.

وأفاد مراسلو وكالة فرانس برس أنه تم اعتقال العديد من الأشخاص، لكن لم تصدر أي بيانات رسمية على الفور.

وكانت شرطة مكافحة الشغب قد استخدمت في وقت سابق الرصاص المطاطي وغاز الفلفل والقنابل الصوتية في مواجهات على هامش التظاهرة.

وقال زعيم حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل، مخاطبا المتظاهرين في إسطنبول، إن عددهم "أكثر من نصف مليون"، متعهدا بأن التظاهرات "ستدافع" عن إمام أوغلو.

واقتيد إمام أوغلو مع 90 من المتهمين معه إلى محكمة تقع على بعد نحو 10 كيلومترات من مبنى البلدية، وسط طوق أمني كثيف من عشرات الشاحنات التابعة لشرطة مكافحة الشغب.

وقال محامو إمام أوغلو إن جلسة الاستماع المخصصة لتهمة "الإرهاب" انتهت، ومن المقرر أن تتبعها الجلسة الخاصة بتهمة "الفساد".

وندد أكرم إمام أوغلو الذي أوقف الأربعاء بالتهم الموجهة إليه ووصفها بأنها "غير أخلاقية ولا أساس لها"، وذلك في بيان نشرته بلدية المدينة السبت.

وأعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، أنه تم توقيف نحو 343 شخصا بعد الاحتجاجات. وبحسب وسائل الإعلام التركية، تواصلت عمليات التوقيف طوال الليل، وأوقف متظاهرون في منازلهم في كثير من المدن ومن بينها إسطنبول وأنقرة وإزمير وأنطاليا.

وتوعد يرلي كايا عبر منصة إكس أنه "لن يتمّ التسامح مع هؤلاء الذين يسعون إلى الفوضى والاستفزاز".

الأكثر قراءة اليوم

استشهاد القيادي في حماس صلاح البردويل بغارة إسرائيلية على خانيونس

"غريبة ومفاجئة".. كيف تلقت "إسرائيل" تصريحات ويتكوف الأخيرة؟

حماس: ندرس مقترح ويتكوف ولسنا معنيون بحكم غزة

فتح تدعو حماس إلى “مغادرة المشهد الحكومي”

قيادي في "حماس" يتحدث عن حكم غزة

ويتكوف: تطبيع العلاقات بين إسرائيل ولبنان وسوريا أصبح واردا والسلام ياتي بعد القضاء على حماس وحزب الله

"بار لم يوقظني في 7 أكتوبر".. نتنياهو يتمسك بإقالة رئيس "الشاباك"

الأخبار الرئيسية

"فتح " تدعو "حماس" إلى التنحي عن حكم غزة حفاظاً على "الوجود الفلسطيني"

ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 50.021 شهيدا والإصابات إلى 113.274 مصابا منذ بدء العدوان

حملة التحريض الإسرائيليّة الشرسة ضدّ مصر تطال الأزهر الشريف.. اتهام أعلى مؤسسةٍ دينيّةٍ بمعاداة الولايات المُتحدّة رغم تمويلها القاهرة

إسرائيل تنشئ إدارة خاصة للإشراف على عملية تهجير سكان غزة.. ومستشار الأمن القومي الأمريكي يعتبرها قكرة “عملية للغاية”

عشرات الشهداء والجرحى في مجزرة دامية نفذها جيش الاحتلال في رفح وخانيونس فجر اليوم ..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية