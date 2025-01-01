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إطلاق جائزة ياسر عرفات للأبحاث والدراسات

الأحد 23 مارس 2025 12:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
إطلاق جائزة ياسر عرفات للأبحاث والدراسات



رام الله/سما/

استحدثت مؤسسة ياسر عرفات، اليوم الأحد، جائزة ياسر عرفات للأبحاث والدراسات، وستكون البداية (للفئة الشابة) من طلابنا في الجامعات الفلسطينية والخارج، وستنطلق بدءا من اليوم. 

ويأتي إطلاق الجائزة لتمكين الشباب الفلسطيني معرفيا وعلميا وتعزيز البحث العلمي في المجال الوطني.

وتهدف الجائزة إلى تمكين ودعم الطلاب الباحثيين الفلسطينيين في جميع أماكن تواجدهم، ولإجراء أبحاث أصيلة ومتميزة باستخدام أساليب علمية صحيحة في البحث والتقصي وجمع البيانات وتحليها وصولا إلى الحقيقة.

 كما تهدف الجائزة أيضا إلى المساهمة في رفع درجة الوعي لدى الجيل الفلسطيني حول الذاكرة الوطنية الفلسطينية بالمعارف والمعلومات الدقيقة.

للاطلاع على التفاصيل الكاملة والشروط من خلال الرابط التالي:     
https://yaf.ps/page-2791-ar.html

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