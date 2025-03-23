حملة التحريض الإسرائيليّة الشرسة ضدّ مصر تطال الأزهر الشريف.. اتهام أعلى مؤسسةٍ دينيّةٍ بمعاداة الولايات المُتحدّة رغم تمويلها القاهرة

القدس المحتلة/سما/

تواترت في الأيام الأخيرة حالة التحريض الإسرائيليّة على مصر، ومزاعم عن تعزيز قواتها المسلحة في سيناء، وانتهاكها لاتفاقية السلام، وصولاً لاحتمال نشوب حربٍ، فيما ظهرت على وسائل التواصل الاجتماعيّ مقاطع فيديو تتضمن أدلّةً فوتوغرافية لدبابات وناقلات جنود مدرعة ووسائل لوجستية وجنود مصريين يدخلون شبه جزيرة سيناء.

وفي هذا السياق، شنّت وسائل إعلام إسرائيلية، وفي مقدمتها القناة الـ 14 بالتلفزيون العبريّ، التابعة لليمين المتطرف، حملة تحريضية ضد مؤسسة الأزهر الشريف في مصر، متهمة إياها بمعاداة الولايات المتحدة الأمريكية.

وجاءت هذه المزاعم على خلفية تغطية القناة لتصريحات مسؤولٍ في الأزهر، نقلتها وسائل إعلام مصرية، قال فيها: “لن تتخذ إسرائيل أيّ خطوةٍ حقيقيّةٍ لوقف الهجمات طالما منحها المجتمع الدولي الضوء الأخضر لمواصلة القتل”، طبقًا لأقواله.

ووفقًا للقناة العبرية، التي تعتبر البوق الإعلاميّ الأبرز لرئيس وزراء كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو، فإنّ الأزهر، باعتباره المؤسسة الإسلاميّة الأبرز في مصر، يوجه انتقادات لواشنطن بسبب دعمها المستمر للاحتلال الإسرائيلي.

عُلاوةً على ما ذُكِر أعلاه، سلطت القناة الضوء على تلقي مصر مساعداتٍ أمريكيّةٍ سنويةٍ تُقدر بنحو 2.1 مليار دولار، تشمل 1.3 مليار دولار مخصصة للقطاع العسكري، إلى جانب دعمٍ اقتصاديٍّ موجه للحكومة المصرية والمنظمات غير الحكومية.

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وأشارت القناة إلى أنّ المساعدات الأمريكية تتضمن تزويد مصر بأسلحة ومعدات عسكرية، مثل الطائرات المقاتلة والمدفعية والدبابات، إلى جانب برامج تدريبية لضباط القوات المسلحة، بالإضافة إلى مشاريع تهدف إلى تحديث البنية التحتية العسكرية المصرية.

وأضافت أنّ هذه التصريحات الصادرة عن الأزهر تأتي عقب رفض مصر لخطة الرئيس الأمريكيّ، دونالد ترامب، الرامية إلى تهجير سكان قطاع غزة، وهو ما دفع الولايات المتحدة إلى اتخاذ خطوات جديدة للضغط على القاهرة.

الأزهر: الاحتلال يمارس “إرهابًا أسود”

وفي سياق متصل، أصدر الأزهر الشريف، الثلاثاء الماضي، بيانًا أدان فيه بشدة استئناف الاحتلال الإسرائيلي هجماته العسكرية على قطاع غزة، واصفًا ذلك بأنه “إرهاب أسود”.

وانتقد الأزهر، في بيانه، صمت المجتمع الدولي إزاء المجازر التي يرتكبها الاحتلال بدعم من بعض القوى العالمية، مشيرًا إلى أنّ الغارات الجوية المكثفة التي نفذها الاحتلال فجر الثلاثاء الماضي، أسفرت عن استشهاد المئات من الفلسطينيين، معظمهم من النساء والأطفال، وإصابة المئات.

وأكّد البيان أنّ العدوان الإسرائيليّ الغادر على المدنيين العزل وهم نيام في خيامهم “يعكس الوجه الحقيقي لهذا الكيان”، مشددًا على أنّ هذه الجرائم تأتي في إطار محاولات الاحتلال المستمرة لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، رغم الرفض الدولي المتكرر لهذه الممارسات.

وأضاف الأزهر أنّ دولة الاحتلال الإسرائيليّ “أثبتت مجددًا تجردها من أيّ قيمٍ إنسانيّةٍ”، مشيرًا في الوقت عينه إلى أنّ سياساتها القائمة على نقض العهود والمواثيق التاريخية ما هي إلّا وسيلة لخداع المجتمع الدولي والاستمرار في ارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات بحق الشعب الفلسطينيّ، على حدّ تعبير بيان الأزهر الشريف.

إلى ذلك، زعم يهودا بلانغا، الرئيس السابق لمجلس الأمن القوميّ في الكيان، أنّه “رغم اتفاق كامب ديفيد، يعامل المصريون الإسرائيليين كأعداء، في النظام التعليميّ والثقافة ووسائل الإعلام، ووصفهم بالغول، المحتل الأجنبي القاتل، الإمبرياليّ الذي يهدد السلام في المنطقة، وبالتالي فإنّ التطبيع لديهم ليس على الأجندة، ويظهر انزعاج الجمهور المصري واضحًا عقب أيّ عدوانٍ إسرائيليٍّ في غزة أوْ لبنان”.

وأوضح في ختام مقاله، الذي نشر مقاله بصحيفة (إسرائيل هيوم) أنّ “انهيار السلام، واندلاع حرب بين مصر ودولة الاحتلال، يشكلان خطًا أحمر بالنسبة للأمريكيين، وخطوة من شأنها أنْ تؤدي لأزمةٍ مدمرةٍ في العلاقات مع واشنطن، ويطرح تساؤلات حول مدى قدرة مصر على خوض حربٍ طويلةٍ إذا قررت واشنطن قطع إمدادات الذخيرة وقطع الغيار عن جيشها، وهل يستطيع الكمّ المصريّ التغلب على النوع الإسرائيليّ، وقد كانت آخر حروبهما عام 1973″، على حدّ تعبيره.

ومن الجدير ذكره، أنّ أواخر الشهر الفائت، عبَّر رئيس أركان الجيش الإسرائيليّ المستقيل هرتسي هاليفي، عن قلقه من قدرات مصر العسكرية، محذَّرًا من أنّ ما وصفه بـ “التهديد الأمنيّ المصريّ قد يتغيّر في لحظةٍ”، حسبما ذكرت القناة الـ14 العبريّة.