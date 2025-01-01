السفارة الأميركية في إسرائيل تصدر تحذيرا عاجلا لرعاياها ..

القدس المحتلة/سما/

أصدرت السفارة الأمريكية في إسرائيل تحذيرا لرعاياها، على خلفية الهجمات الصاروخية والمظاهرات الواسعة التي تشهدها المنطقة.

ودعت السفارة في بيان لها، المواطنين الأميركيين إلى "توخي الحذر والتصرف بوعي أمني شخصي".

كما دعت إلى التيقظ نتيجة "استئناف إطلاق الإنذارات الحمراء بسبب الصواريخ، واندلاع احتجاجات واسعة النطاق، والتطورات الحالية في الوضع الأمني".

وطلبت السفارة من المواطنين الأميركيين تجنب التجمعات والمظاهرات واسعة النطاق، والتعرف على أقرب ملاجئ آمنة في حالة تفعيل الإنذار الأحمر بسبب الهجمات الصاروخية، وقذائف الهاون، والطائرات المُسيّرة، والصواريخ.