استمرار العدوان على جنين.. 21 ألف نازح وتجريف 100% من الشوارع

جنين/سما/

يواصل جيش الاحتلال عدوانه على مدينة جنين ومخيمها لليوم الـ62 على التوالي، مما أسفر عن 34 شهيدا، وعشرات الإصابات، والمعتقلين بالاضافة الى عمليات تجريف، وحرق منازل.

ووصل عدد النازحين من المخيم الى 21 ألف نازح، موزعين بين مدينة جنين وبعض قرى المحافظة.

وبحسب بلدية جنين، فإن الاحتلال جرف 100% من شوارع مخيم جنين وقرابة 80% من شوارع مدينة جنين، فيما تم تهجير سكان 3200 منزل من المخيم.

وافادت مصادر محلية بان قوات الاحتلال اعتقلت فجر اليوم المواطن محمد خشان من قرية بير الباشا جنوب جنين، بعد اقتحام منزله والعبث في محتوياته، وتحطيم منزل شقيقه الشهيد وسام.

كما اقتحمت الليلة الماضية بلدة جلبون، وسط إطلاق الغاز السام المسيل للدموع وقنابل الصوت، فيما كثفت اقتحاماتها لبلدات وقرى المحافظة، وشنت حملات اعتقالات واسعة، وتحقيقات ميدانية، ومداهمات للمنازل، وتفتيشها.

وتشير التقديرات إلى أن الاحتلال اعتقل قرابة 230 مواطنا من المحافظة، منذ بدء العدوان.