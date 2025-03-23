  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

استمرار العدوان على جنين.. 21 ألف نازح وتجريف 100% من الشوارع

الأحد 23 مارس 2025 11:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
استمرار العدوان على جنين.. 21 ألف نازح وتجريف 100% من الشوارع



جنين/سما/

يواصل جيش الاحتلال عدوانه على مدينة جنين ومخيمها لليوم الـ62 على التوالي، مما أسفر عن 34 شهيدا، وعشرات الإصابات، والمعتقلين بالاضافة الى عمليات تجريف، وحرق منازل.

ووصل عدد النازحين من المخيم الى 21 ألف نازح، موزعين بين مدينة جنين وبعض قرى المحافظة.

وبحسب بلدية جنين، فإن الاحتلال جرف 100% من شوارع مخيم جنين وقرابة 80% من شوارع مدينة جنين، فيما تم تهجير سكان 3200 منزل من المخيم.

وافادت مصادر محلية بان قوات الاحتلال اعتقلت فجر اليوم المواطن محمد خشان من قرية بير الباشا جنوب جنين، بعد اقتحام منزله والعبث في محتوياته، وتحطيم منزل شقيقه الشهيد وسام. 

كما اقتحمت الليلة الماضية بلدة جلبون، وسط إطلاق الغاز السام المسيل للدموع وقنابل الصوت، فيما كثفت اقتحاماتها لبلدات وقرى المحافظة، وشنت حملات اعتقالات واسعة، وتحقيقات ميدانية، ومداهمات للمنازل، وتفتيشها. 

وتشير التقديرات إلى أن الاحتلال اعتقل قرابة 230 مواطنا من المحافظة، منذ بدء العدوان.

الأكثر قراءة اليوم

استشهاد القيادي في حماس صلاح البردويل بغارة إسرائيلية على خانيونس

"غريبة ومفاجئة".. كيف تلقت "إسرائيل" تصريحات ويتكوف الأخيرة؟

حماس: ندرس مقترح ويتكوف ولسنا معنيون بحكم غزة

فتح تدعو حماس إلى “مغادرة المشهد الحكومي”

قيادي في "حماس" يتحدث عن حكم غزة

ويتكوف: تطبيع العلاقات بين إسرائيل ولبنان وسوريا أصبح واردا والسلام ياتي بعد القضاء على حماس وحزب الله

"بار لم يوقظني في 7 أكتوبر".. نتنياهو يتمسك بإقالة رئيس "الشاباك"

الأخبار الرئيسية

"فتح " تدعو "حماس" إلى التنحي عن حكم غزة حفاظاً على "الوجود الفلسطيني"

حملة التحريض الإسرائيليّة الشرسة ضدّ مصر تطال الأزهر الشريف.. اتهام أعلى مؤسسةٍ دينيّةٍ بمعاداة الولايات المُتحدّة رغم تمويلها القاهرة

إسرائيل تنشئ إدارة خاصة للإشراف على عملية تهجير سكان غزة.. ومستشار الأمن القومي الأمريكي يعتبرها قكرة “عملية للغاية”

عشرات الشهداء والجرحى في مجزرة دامية نفذها جيش الاحتلال في رفح وخانيونس فجر اليوم ..

photo_2025-03-23_00-52-50

استشهاد القيادي في حماس صلاح البردويل بغارة إسرائيلية على خانيونس

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية