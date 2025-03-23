الاحتلال يحاصر مركبات إسعاف برفح وتصيب عددا من المسعفين

غزة /سما/

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الأحد، محاصرة الجيش الإسرائيلي مركبات إسعاف أثناء وجودها في منطقة تعرضت للقصف في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة وإصابة عدد من مسعفيها.

وقالت الجمعية في بيان: "الاحتلال يحاصر عددا من مركباتنا للإسعاف أثناء وجودها في منطقة تعرضت لاستهداف في رفح".

وأوضحت أن عددا من مسعفيها أصيبوا دون توضيح عددهم أو طبيعة إصابتهم.

وأكدت أنها فقدت الاتصال مع الطاقم الذي تحاصره إسرائيل منذ ساعات في رفح.

كما أعلن جهاز الدفاع المدني فقدان الاتصال بطاقمه أثناء محاولة إنقاذ طاقم إسعاف يتبع لجمعية "الهلال الأحمر" بعد تعرضه لاستهداف إسرائيلي في منطقة "البركسات" غرب رفح جنوب قطاع غزة.

وقال الدفاع المدني في بيان: "فقدان الاتصال بطاقم الدفاع المدني في منطقة البركسات غرب رفح لدى محاولته التدخل لإنقاذ طاقم إسعاف الهلال الأحمر الذي تعرض لاستهداف إسرائيلي".