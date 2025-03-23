مقاومة الجدار والاستيطان": تحويل 13 حيا استعماريا إلى المستعمرات تسريع لوتيرة العبث بالجغرافية الفلسطينية

قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير مؤيد شعبان، "إن قرار دولة الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، تحويل 13 حيا استعماريا إلى مستعمرات تحظى بكافة الامتيازات والخدمات، خطوة جديدة تستهدف الجغرافية الفلسطينية بالعبث والتمزيق".
وأوضح في بيان، صدر اليوم الأحد، أن دولة الاحتلال قررت فصل مجموعة من الأحياء الاستعمارية التابعة للمستعمرات، واعتبارها مستعمرات منفصلة، في خطوة جديدة من شأنها تعزيز الاستعمار الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية.
وبين شعبان، أن هذه الأحياء تتمركز 4 منها في محافظة رام الله، وتحديدا بجانب مستعمرة تلمون، و4 أخرى في محافظة بيت لحم، فيما يتموضع حيّان في محافظة سلفيت، وآخر في نابلس، وآخر في أريحا، والأخير في طوباس.
وأضاف، أن معظم هذه الأحياء أقيمت كبؤر استعمارية غير قانونية قبل عقدين من الزمن، ثم تولت دولة الاحتلال مهمة تحويلها إلى أحياء، في تحايل واضح على القانون الدولي، والموقف الدولي الرافض للبناء الاستعماري.
وأردف: أن دولة الاحتلال تجنبت في حينها الإعلان عن بناء مستعمرات جديدة، بادعاء أنها أحياء، وتهدف لمعالجة النمو الطبيعي للمستعمرين، إلا أن دولة الاحتلال هذه الأيام تكشف عن نيتها الحقيقية وهدفها الحقيقي بالبناء في مستعمرات، لصالح التوسع والتهام المزيد من الأراضي، وإعدام إمكانية التواصل الجغرافي بين القرى والبلدات الفلسطينية في هذه المناطق.
وقال شعبان "إن معظم الأحياء الثلاثة عشر حيا استعمارية التي حولتها دولة الاحتلال إلى مستعمرات قائمة، دخلت بدءا من اليوم في القوائم الرسمية للهيئة، باعتبارها مستعمرات، وليست أحياء، في دلالة واضحة على المآرب الحقيقية من ورائها، على حساب الأرض الفلسطينية".
وتابع: حكومة اليمين المتطرف، والتي أعلنت ومنذ اليوم الأول من تشكيلها، أن الاستعمار سيكون على رأس أولويات عملها، تواصل منذ اليوم الأول تنفيذ مخططات السيطرة على الأراضي الفلسطينية، والإعلان بشكل واضح عن نيتها تنفيذ مخططات الضم، وفرض السيادة، وتمزيق الجغرافية الفلسطينية، في تحدٍ واضح وسافر لكل القوانين الدولية التي جرمت هذا السلوك.
وطالب المجتمع الدولي بالتدخل بشكل واضح وحقيقي وفعال في معاقبة دولة الاحتلال على انتهاكاتها وتحديها للمقررات الدولية والتي كان آخرها الرأي الاستشاري الرفيع لمحكمة العدل الدولية بخصوص وضع الاحتلال والزحف الاستعماري، إضافة إلى قرار مجلس الأمن رقم 2334 حول عدم شرعية الاستعمار، وبطلان وقائعه على الأرض.
وفيما يلي قائمة بأسماء الأحياء الاستعمارية التي جرى تحويلها إلى مستعمرات:
الاسم بالعبري
اسم المستعمرة
المحافظة
المستعمرة الأم
سنة الإنشاء
المساحة
אלון
ألون
بيت لحم
كفار أدوميم
1990
221 دونما
חרשה
حراشة
رام الله
تلمون
1997
כרםרעים
كيرم رعيم
رام الله
تلمون
2011
98 دونما
נריה
نيريا (تلمون ب)
رام الله
تلمون
1991
210 دونمات
מגרון
ميغرون
رام الله
كوخاف يعقوب
2011
56 دونما
שבותרחל
شافوت راحيل
نابلس
شيلو
1991
140 دونما
אבנת
أفنات
البحر الميت/ بيت لحم
1983
97 دونما
ברושהבקעה
بروش هبقعا
الأغوار، طوباس
1983
לשם
ليشم
سلفيت
عيلي زهاف
2013
נופינחמיה
نفي نحميا
سلفيت
رحاليم
2002
55 دونما
טלמנשה
تل منشة
جنين
حنانيت
1992
173 دونما
איביהנחל
ابي هنحال
بيت لحم
معاليه عاموس
1997
49 دونما
גבעות
جبعوت
بيت لحم
روش تسوريم
1984
54 دونما