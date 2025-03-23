مقاومة الجدار والاستيطان": تحويل 13 حيا استعماريا إلى المستعمرات تسريع لوتيرة العبث بالجغرافية الفلسطينية

قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير مؤيد شعبان، "إن قرار دولة الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، تحويل 13 حيا استعماريا إلى مستعمرات تحظى بكافة الامتيازات والخدمات، خطوة جديدة تستهدف الجغرافية الفلسطينية بالعبث والتمزيق".

وأوضح في بيان، صدر اليوم الأحد، أن دولة الاحتلال قررت فصل مجموعة من الأحياء الاستعمارية التابعة للمستعمرات، واعتبارها مستعمرات منفصلة، في خطوة جديدة من شأنها تعزيز الاستعمار الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية.

وبين شعبان، أن هذه الأحياء تتمركز 4 منها في محافظة رام الله، وتحديدا بجانب مستعمرة تلمون، و4 أخرى في محافظة بيت لحم، فيما يتموضع حيّان في محافظة سلفيت، وآخر في نابلس، وآخر في أريحا، والأخير في طوباس.

وأضاف، أن معظم هذه الأحياء أقيمت كبؤر استعمارية غير قانونية قبل عقدين من الزمن، ثم تولت دولة الاحتلال مهمة تحويلها إلى أحياء، في تحايل واضح على القانون الدولي، والموقف الدولي الرافض للبناء الاستعماري.

وأردف: أن دولة الاحتلال تجنبت في حينها الإعلان عن بناء مستعمرات جديدة، بادعاء أنها أحياء، وتهدف لمعالجة النمو الطبيعي للمستعمرين، إلا أن دولة الاحتلال هذه الأيام تكشف عن نيتها الحقيقية وهدفها الحقيقي بالبناء في مستعمرات، لصالح التوسع والتهام المزيد من الأراضي، وإعدام إمكانية التواصل الجغرافي بين القرى والبلدات الفلسطينية في هذه المناطق.

وقال شعبان "إن معظم الأحياء الثلاثة عشر حيا استعمارية التي حولتها دولة الاحتلال إلى مستعمرات قائمة، دخلت بدءا من اليوم في القوائم الرسمية للهيئة، باعتبارها مستعمرات، وليست أحياء، في دلالة واضحة على المآرب الحقيقية من ورائها، على حساب الأرض الفلسطينية".

وتابع: حكومة اليمين المتطرف، والتي أعلنت ومنذ اليوم الأول من تشكيلها، أن الاستعمار سيكون على رأس أولويات عملها، تواصل منذ اليوم الأول تنفيذ مخططات السيطرة على الأراضي الفلسطينية، والإعلان بشكل واضح عن نيتها تنفيذ مخططات الضم، وفرض السيادة، وتمزيق الجغرافية الفلسطينية، في تحدٍ واضح وسافر لكل القوانين الدولية التي جرمت هذا السلوك.

وطالب المجتمع الدولي بالتدخل بشكل واضح وحقيقي وفعال في معاقبة دولة الاحتلال على انتهاكاتها وتحديها للمقررات الدولية والتي كان آخرها الرأي الاستشاري الرفيع لمحكمة العدل الدولية بخصوص وضع الاحتلال والزحف الاستعماري، إضافة إلى قرار مجلس الأمن رقم 2334 حول عدم شرعية الاستعمار، وبطلان وقائعه على الأرض.

وفيما يلي قائمة بأسماء الأحياء الاستعمارية التي جرى تحويلها إلى مستعمرات: 

الاسم بالعبري

اسم المستعمرة

المحافظة

المستعمرة الأم

سنة الإنشاء

المساحة

אלון

ألون

بيت لحم

كفار أدوميم

1990

221 دونما

חרשה

حراشة

رام الله

تلمون

1997

 

כרםרעים

كيرم رعيم

رام الله

تلمون

2011

98 دونما

נריה

نيريا (تلمون ب)

رام الله

تلمون

1991

210 دونمات

מגרון

ميغرون

رام الله

كوخاف يعقوب

2011

56 دونما

שבותרחל

شافوت راحيل

نابلس

شيلو

1991

140 دونما

אבנת

أفنات

البحر الميت/ بيت لحم

 

1983

97 دونما

ברושהבקעה

بروش هبقعا

الأغوار، طوباس

 

1983

 

לשם

ليشم

سلفيت

عيلي زهاف

2013

 

נופינחמיה

نفي نحميا

سلفيت

رحاليم

2002

55 دونما

טלמנשה

تل منشة

جنين

حنانيت

1992

173 دونما

איביהנחל

ابي هنحال

بيت لحم

معاليه عاموس

1997

49 دونما

גבעות

جبعوت

بيت لحم

روش تسوريم

1984

54 دونما

 

 

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مقاومة الجدار والاستيطان": تحويل 13 حيا استعماريا إلى المستعمرات تسريع لوتيرة العبث بالجغرافية الفلسطينية

الأحد 23 مارس 2025 11:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مقاومة الجدار والاستيطان": تحويل 13 حيا استعماريا إلى المستعمرات تسريع لوتيرة العبث بالجغرافية الفلسطينية



رام الله/سما/

قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير مؤيد شعبان، "إن قرار دولة الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، تحويل 13 حيا استعماريا إلى مستعمرات تحظى بكافة الامتيازات والخدمات، خطوة جديدة تستهدف الجغرافية الفلسطينية بالعبث والتمزيق".

وأوضح في بيان، صدر اليوم الأحد، أن دولة الاحتلال قررت فصل مجموعة من الأحياء الاستعمارية التابعة للمستعمرات، واعتبارها مستعمرات منفصلة، في خطوة جديدة من شأنها تعزيز الاستعمار الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية.

وبين شعبان، أن هذه الأحياء تتمركز 4 منها في محافظة رام الله، وتحديدا بجانب مستعمرة تلمون، و4 أخرى في محافظة بيت لحم، فيما يتموضع حيّان في محافظة سلفيت، وآخر في نابلس، وآخر في أريحا، والأخير في طوباس.

وأضاف، أن معظم هذه الأحياء أقيمت كبؤر استعمارية غير قانونية قبل عقدين من الزمن، ثم تولت دولة الاحتلال مهمة تحويلها إلى أحياء، في تحايل واضح على القانون الدولي، والموقف الدولي الرافض للبناء الاستعماري.

وأردف: أن دولة الاحتلال تجنبت في حينها الإعلان عن بناء مستعمرات جديدة، بادعاء أنها أحياء، وتهدف لمعالجة النمو الطبيعي للمستعمرين، إلا أن دولة الاحتلال هذه الأيام تكشف عن نيتها الحقيقية وهدفها الحقيقي بالبناء في مستعمرات، لصالح التوسع والتهام المزيد من الأراضي، وإعدام إمكانية التواصل الجغرافي بين القرى والبلدات الفلسطينية في هذه المناطق.

وقال شعبان "إن معظم الأحياء الثلاثة عشر حيا استعمارية التي حولتها دولة الاحتلال إلى مستعمرات قائمة، دخلت بدءا من اليوم في القوائم الرسمية للهيئة، باعتبارها مستعمرات، وليست أحياء، في دلالة واضحة على المآرب الحقيقية من ورائها، على حساب الأرض الفلسطينية".

وتابع: حكومة اليمين المتطرف، والتي أعلنت ومنذ اليوم الأول من تشكيلها، أن الاستعمار سيكون على رأس أولويات عملها، تواصل منذ اليوم الأول تنفيذ مخططات السيطرة على الأراضي الفلسطينية، والإعلان بشكل واضح عن نيتها تنفيذ مخططات الضم، وفرض السيادة، وتمزيق الجغرافية الفلسطينية، في تحدٍ واضح وسافر لكل القوانين الدولية التي جرمت هذا السلوك.

وطالب المجتمع الدولي بالتدخل بشكل واضح وحقيقي وفعال في معاقبة دولة الاحتلال على انتهاكاتها وتحديها للمقررات الدولية والتي كان آخرها الرأي الاستشاري الرفيع لمحكمة العدل الدولية بخصوص وضع الاحتلال والزحف الاستعماري، إضافة إلى قرار مجلس الأمن رقم 2334 حول عدم شرعية الاستعمار، وبطلان وقائعه على الأرض.

وفيما يلي قائمة بأسماء الأحياء الاستعمارية التي جرى تحويلها إلى مستعمرات: 

الاسم بالعبري

اسم المستعمرة

المحافظة

المستعمرة الأم

سنة الإنشاء

المساحة

אלון

ألون

بيت لحم

كفار أدوميم

1990

221 دونما

חרשה

حراشة

رام الله

تلمون

1997

 

כרםרעים

كيرم رعيم

رام الله

تلمون

2011

98 دونما

נריה

نيريا (تلمون ب)

رام الله

تلمون

1991

210 دونمات

מגרון

ميغرون

رام الله

كوخاف يعقوب

2011

56 دونما

שבותרחל

شافوت راحيل

نابلس

شيلو

1991

140 دونما

אבנת

أفنات

البحر الميت/ بيت لحم

 

1983

97 دونما

ברושהבקעה

بروش هبقعا

الأغوار، طوباس

 

1983

 

לשם

ليشم

سلفيت

عيلي زهاف

2013

 

נופינחמיה

نفي نحميا

سلفيت

رحاليم

2002

55 دونما

טלמנשה

تل منشة

جنين

حنانيت

1992

173 دونما

איביהנחל

ابي هنحال

بيت لحم

معاليه عاموس

1997

49 دونما

גבעות

جبعوت

بيت لحم

روش تسوريم

1984

54 دونما

 

 

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