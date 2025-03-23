الجيش الإسرائيلي يعترض صاروخ يمني وإصابة إسرائيليين وتوقف مطار “بن غوريون”

القدس المحتلة/سما/

قال الجيش الإسرائيلي، صباح الأحد، إنه اعترض صاروخا أطلق من اليمن قبل اختراقه أجواء البلاد، فيما أصيب إسرائيليان بجروح متوسطة وخطيرة خلال دوي صفارات الإنذار في تل أبيب (وسط).

وفي بيان نشره بحسابه على منصة إكس، قال الجيش: “في أعقاب الإنذارات التي تم تفعيلها قبل وقت قصير في عدة مناطق داخل البلاد، اعترض سلاح الجو صاروخًا واحدًا أُطلق من اليمن”.

وأضاف: “تم اعتراض الصاروخ قبل أن يدخل أجواء البلاد، وتم تفعيل الإنذارات وفقًا للسياسة المتبعة”.

وقبل ذلك بوقت قصير دوّت صفارات الإنذار في العديد من المدن والبلدات بمنطقة تل أبيب الكبرى.

فيما أفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” بتوقف عمليات الهبوط والإقلاع بمطار ديفيد بن غوريون الدولي في تل أبيب، واضطرار طائرات كانت تهم بالهبوط إلى مواصلة التحليق في الهواء عقب دوي صفارات الإنذار.

في سياق متصل، قالت “نجمة داود الحمراء” (الإسعاف الإسرائيلي) في بيان إن شخصين كانا يقودان دراجتين ناريتين أصيبا بجروح متوسطة وخطيرة جراء اصطدامهما بمركبتين خلال دوي صفارات الإنذار في موقعين مختلفين بتل أبيب.

وفجر السبت، أعلنت جماعة “أنصار الله” اليمنية، استهداف مطار بن غوريون بصاروخ فرط صوتي نوع “فلسطين2″، للمرة الثالثة خلال 48 ساعة.

ونبّه المتحدث العسكري باسم قوات الجماعة، يحيى سريع، في بيان متلفز، “كافة شركات الطيران إلى أن ما يسمى بمطار بن غوريون أصبح غير آمن لحركة الملاحة الجوية وسيستمر كذلك حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها”.

وتُعد هذه المرة الثالثة خلال 48 ساعة، والخامسة التي يُطلق فيها صاروخ من اليمن على إسرائيل منذ اتفاق وقف إطلاق النار في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي قبل أن تخرقه إسرائيل.

وقال سريع: “في أطار التصدي للعدوان الأمريكي على بلدنا ولليوم الـ 6 على التوالي نفذ سلاح الجو المسير (تابع للجماعة) عملية عسكرية استهدفت عددا من القطع الحربية التابعة لحاملة الطائرات الأمريكية “يو اس اس هاري ترومان” وذلك بعدد من الطائرات المسيرة”.

وذكر أن “العدو الأمريكي شن عددا من الغارات على عدد من المحافظات في محاولة فاشلة لمنع اليمن من إسناد الشعب الفلسطيني المظلوم في قطاع غزة”.