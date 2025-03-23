رام الله/سما/

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (القدس، الحياة الجديدة، الأيام) الصادرة صباح اليوم الأحد، استشهاد واصابة عشرات المواطنين، بينهم أطفال ونساء في قصف الاحتلال عدة مناطق في قطاع غزة.

كما أبرزت استمرار عدوان الاحتلال على جنين ومخيمها، وطولكرم ومخيميها، وسط إخلاء قسري وحرق منازل، وتدمير واسع للبنية التحتية.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"القدس":

- عشرات الآلاف يتظاهرون في تل أبيب.. مطالبين بوقف إطلاق النار واستكمال صفقة التبادل

- الموت يلاحق الناس في كل مكان.. بالمسيرات وقصف الطائرات والدبابات وسط نقص حاد في الغذاء والدواء ومستلزمات إنقاذ الحياة

- 21 ألفا ينزحون من المخيم وأحياء المدينة.. الدفع بتعزيزات إلى مخيم جنين وسط استمرار هدم المنازل والاستيلاء على أخرى لتحويلها إلى ثكنة عسكرية

- ستة شهداء بغارات على جنوب لبنان.. وحزب الله ينفي إطلاق صواريخ على المطلة

- بريطانيا وألمانيا وفرنسا تدعو لوقف فوري لإطلاق النار في غزة

"الحياة الجديدة":

- استشهاد واصابة عشرات المواطنين بينهم أطفال ونساء في قصف احتلالي طال عدة مناطق في قطاع غزة.. وانتشال جثامين تسعة شهداء من تحت أنقاض منزل مدمر شرق غزة

- الاحتلال يصعد عدوانه على طولكرم ومخيميها.. إخلاء قسري وحرق منازل وتدمير واسع للبنية التحتية.. واصل اعتداءاته على جنين ومخيمها وأجبر موطنا على هدم منزله بصور باهر ومستعمرون قطعوا أشجارا في روجيب

- ألمانيا وفرنسا وبريطانيا تدعو إلى العودة الفورية لوقف إطلاق النار في غزة

"الأيام":

- القطاع: 45 شهيدا.. غارات متواصلة والاحتلال يواصل إخلاء بعض المناطق

- الاحتلال يواصل عدوانه في طولكرم وجنين ومخيماتهما.. اخلاء قسري وتدمير واسع للبنية التحتية واعتقالات

- اسرائيل تقصف بعنف جنوب لبنان ردا على إطلاق صواريخ وحزب الله ينفي علاقته بها

- ضربات أميركية على مطار الحديدة في اليمن