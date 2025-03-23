نيويورك: مهرجان تضامني مع الطالب الفلسطيني محمود خليل رفضا لاعتقاله التعسفي

نيويورك/وكالات/

عبر المئات من النشطاء عن رفضهم للاعتقال التعسفي الذي تعرض له الطالب الفلسطيني محمود خليل، على خلفية آرائه السياسية المؤيدة للقضية الفلسطينية، ومشاركته في الاحتجاجات الطلابية ضد "الابادة الجماعية" التي ترتكب في قطاع غزة.

وعبر النشطاء عن رفضهم لجرائم الاحتلال بحق شعبنا الفلسطيني، وعودة الحكومة الاسرائيلية لجرائمها في القطاع، خلال مهرجان شعبي نظم في قاعة "ادلر" بمدينة نيويورك، والدعوة الى انهاء "الابادة الجماعية" في فلسطين.

وأكد النشطاء الذين تجمعوا من عدة جامعات ومؤسسات أميركية وقوفهم ضد استهداف الطلبة، والمطالبة بحماية الحريات المدنية، مؤكدين أن استهداف الطلاب بسبب مواقفهم السياسية يعد انتهاكا واضحا لحقوق الإنسان والقيم الديمقراطية.