طقس فلسطين : ارتفاع ملموس على درجات الحرارة وأجواء ربيعية لطيفة

رام الله/سما/

توقّعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الأحد، صافيا بوجه عام وباردا خاصة في المناطق الجبلية، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف وباردا، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم غد الاثنين، يكون الجو صافيا بوجه عام وربيعيا لطيفا في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة، الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتوقّعت "الأرصاد" أن يكون الجو، يوم الثلاثاء المقبل، غائما جزئيا إلى صاف وربيعيا لطيفا في المناطق الجبلية وحارا نسبيا في بقية المناطق ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها بحوالي 5 درجات مئوية، الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الأربعاء، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف وحارا نسبيا إلى حار، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحوالي 8-9 درجات مئوية، الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.