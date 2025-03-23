لليوم الـ56: الاحتلال يواصل عدوانه على طولكرم ومخيميها وسط تصاعد التهجير القسري

طولكرم/سما/

يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على مدينة طولكرم ومخيمها لليوم 56 على التوالي، ولليوم الـ43 على مخيم نور شمس، في ظل تصاعد عمليات الإخلاء القسرية، والاقتحامات المتكررة، مترافقا مع تدمير واسع للبنية التحتية.

وأجبرت قوات الاحتلال صباح اليوم، سكان 10 منازل في حارة الربايعة في مخيم طولكرم على مغادرة منازلهم، ومنحتهم مهلة حتى الساعة العاشرة والنصف لإخلائها.

ويأتي هذا الإجراء بعد أن قامت قوات الاحتلال، يوم أمس، بإخلاء حارة المقاطعة في المخيم، حيث استولت على منازل السكان، وحولتها إلى ثكنات عسكرية، ما أدى إلى موجة نزوح قسري بين الأهالي.

ويأتي هذا التصعيد استمرارا للتهجير القسري الذي يشهده المخيم منذ أيام في الحارات التي تقع على أطرافه، وهي: قاقون، وأبو الفول، ومربعة حنون، والحدايدة، والمطار، والمقاطعة، والربايعة، بعد إجبارهم من قبل الاحتلال على مغادرتها بالتهديد والترويع، وليصبح المخيم شبه فارغ من سكانه، بعد نزوح أكثر من 12 ألف لاجئ منه.

وفي السياق ذاته، تواصل قوات الاحتلال تصعيدها العسكري في مخيمي طولكرم ونور شمس وسط حصار مطبق، ودفعت بمزيد من آلياتها وجرافاتها وفرق المشاة في الحارات وبين الأزقة، مترافقا مع تجريف واسع للبنية التحتية المدمرة، واغلاق مداخلها بالركام، والسواتر الترابية.

وكانت آليات الاحتلال قد جرفت مقطعا من شارع إسكان الموظفين في ضاحية اكتابا شرق المدينة، وتحديدا المنطقة المقابلة لمخيم نور شمس، وألحقت دمارا في البنية التحتية وشبكة المياه المغذية للمنطقة.

وفي موازاة ذلك، تواصل قوات الاحتلال الاستيلاء على أكثر من ثمانية مبانٍ سكنية في محيط دائرة السير في الحي الشمالي المحاذي لشارع نابلس في طولكرم، والتي تضم عشرات الشقق السكنية، أجبر سكانها على إخلائها قسرا، وحولتها الى ثكنات عسكرية، الى جانب تحويل المكان الى منطقة عسكرية مغلقة.

فيما كثفت من تواجدها العسكري في شارع نابلس الذي أغلقت اجزاء منه بالسواتر الترابية، وسط اجراءات تحد من حركة المركبات والمواطنين، من خلال ايقافها وتفتيشها واحتجاز ركابها لوقت طويل بعد التدقيق في هوياتهم وهواتفهم النقالة، اضافة إلى مداهمة عدد من المحال التجارية المتواجدة فيه، وتعريضها للتفتيش واستجواب العاملين فيها.لى

هذا وأسفر التصعيد المستمر لقوات الاحتلال في مدينة طولكرم ومخيميها، عن استشهاد 13 مواطنا، بينهم طفل وامرأتان إحداهما حامل في الشهر الثامن، بالإضافة إلى إصابة واعتقال العشرات، ونزوح قسري طال أكثر من 24 ألف شخص من مخيمي طولكرم ونور شمس، الى جانب عشرات العائلات من الحي الشمالي للمدينة.

كما ألحق العدوان دمارا شاملا طال البنية التحتية والمنازل والمحال التجارية والمركبات التي تعرضت للهدم الكلي والجزئي والحرق والتخريب والنهب والسرقة، إضافة إلى إغلاق مداخل المخيمين وأزقتهما بالسواتر الترابية.