عشرات الشهداء والجرحى في مجزرة دامية نفذها جيش الاحتلال في رفح وخانيونس فجر اليوم ..

غزة/سما/

تركزت الغارات الاسرائيلية فجر اليوم على جنوب قطاع غزة مخلفة العشرات من الشهداء والجرحى.

ووصل إلى مجمع ناصر الطبي اكثر من ثلاثين شهيدا وعدد كبير من الجرحى.

واغتالت إسرائيل عضو المكتب السياسي لحركة حماس وعضو المجلس التشريعي د صلاح البردويل وزوجته بقصف خيمة في منطقة المواصي غرب خان يونس جنوب قطاع غزة.

واستشهد اربعة مواطنين وإصابات جراء قصف الاحتلال منزلاً لعائلة أبو دقة في منطقة الفخاري شرق خانيونس.

والشهداء هم الاب جهاد ابو دقة

‏وزوجته منى إبراهيم عبد الرحمن الشواف وطفليهما ليليان وحور جهاد أنور أبو دقة .

ووصلت شهيدتين بينهما طفلة لمستشفى الكويت التخصصي جراء استهداف طائرات الاحتلال لمنزل في الحي الياباني غرب خانيونس .

والشهيدتان هما جيهان وحيد محمد موسى "28 " عام والطفلة ندى محمد خالد أبو ماضي "5"سنوات.

وقصف جيش الاحتلال منزلا لعائلة الآغا وسط خان يونس ما اسفر عن عدد من الشهداء والجرحى

وانتشل المسعفون جثمان الشهيد ادريس جهاد شكري الاغا ١٦ عام ومازال والديه تحت الانقاض

وفي رفح ارتقى ثمانية مواطنين في قصف منزل في منطقة النصر شمال رفح والشهداء سبعة من عائلة عاشور وثامن من عائلة العمور.

واكدت مصادر عائلية استشهاد الأشقاء الخمسة الستة :استبرق ، محمد ، سندس ، سعد الله ،أكرم وعادل محمد سعد الله عاشور والمواطن عنتر جهاد ديب عاشور

إضافة إلى المواطن محمد حسن عايش العمور .

‏

كما ارتقى اثنين من المواطنين في منطقة الحشاش شمال رفح والشهيدين هما نور الدين أحمد سعيد الحشاش وعماد نصر سلام الحشاش.

وكان ١٢ مواطن ارتقوا في هجمات متفرقة في رفح جنوب القطاع خمسة منهم انتشال وأربعة في حي تل السلطان واثنين في الحي السعودي فيما استشهد احمد ابو حسنين في قصف على حي الجنينة شرق رفح.

واصيب ثمانية مواطنين في قصف على مخيم النصيرات وسط القطاع.

وارتقى شهيدان جراء قصف إسرائيلي شرقي حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

وكان ثلاثة شهداء ارتقوا بينهم طفلة وخمسة مصابين في قصف إسرائيلي لمنطقة الشيماء شمالي قطاع غزة فيما ارتقى شهيد برصاص الاحتلال ببيت حانون وآخر بالقرية البدوية شمال قطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال إغلاق معبر كرم ابو سالم للأسبوع الرابع على التوالي.