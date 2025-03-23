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المعارضة الإسرائيلية تهدد نتنياهو بإضراب عام

الأحد 23 مارس 2025 02:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
المعارضة الإسرائيلية تهدد نتنياهو بإضراب عام



القدس المحتلة/سما/

دعا زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد  السبت إلى إضراب عام إذا رفض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الاستجابة لقرار المحكمة العليا بتجميد قرار الحكومة إقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك).

وقال لابيد أمام عدة آلاف من المتظاهرين في تل أبيب: "إذا قررت حكومة السابع من تشرين الأول/أكتوبر عدم الامتثال لقرار المحكمة، فستصبح عندها حكومة خارجة على القانون".

وأضاف "إذا حدث هذا، فإن البلاد بأكملها يجب أن تتوقف (...) يجب أن يضرب الاقتصاد، ويجب أن يضرب البرلمان، ويجب أن تضرب المحاكم، ويجب أن تضرب السلطات، وليس الجامعات فقط، بل المدارس أيضا".


  وكانت المحكمة العليا في إسرائيل أمرت الجمعة بتعليق القرار الذي اتخذته حكومة نتانياهو بإقالة رئيس "الشاباك رونين بار، وهي خطوة تثير احتجاجات في الدولة العبرية.

وأمرت المحكمة "باتخاذ إجراء موقت لوقف مفعول هذا القرار (الإقالة) الخاضع للاستئنافات، الى حين صدور قرار آخر" بهذا الشأن، مشيرة الى أن تعليق الإقالة سيبقى ساريا الى حين النظر في طلبات استئناف تمّ التقدم بها ضد القرار، في مهلة أقصاها الثامن من نيسان/أبريل.

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