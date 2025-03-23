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أمريكا تحذر رعاياها في "إسرائيل"

الأحد 23 مارس 2025 02:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أمريكا تحذر رعاياها في "إسرائيل"



القدس المحتلة/سما/

دعت السفارة الأمريكية في إسرائيل اليوم السبت رعاياها هناك إلى تجنب التجمعات الكبيرة والاستعداد للاحتماء في أعقاب تصاعد الصراع هناك.

وقالت السفارة في تنبيه نُشر على موقعها الإلكتروني إن "البيئة الأمنية معقدة وقابلة للتغير بسرعة... كونوا على دراية بمحيطكم"، وفق ما أوردت "رويترز".


  وجاء هذا التحذير في الوقت الذي أعلن فيه الجيش الإسرائيلي قصف أهداف لحزب الله في لبنان في موجة ثانية من الغارات، بعد اعتراض صواريخ أُطلقت عبر الحدود في وقت سابق من اليوم.

كما شهدت إسرائيل سلسلة من الاحتجاجات الحاشدة في الأيام القليلة الماضية احتجاجا على مساعي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي.

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