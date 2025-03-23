الحرس الثوري الإيراني يهدد أعداء طهران بإرسالهم إلى "قعر جهنم"

طهران/سما/

أعلن قائد القوات البحرية للحرس الثوري الإيراني الأدميرال علي رضا تنكسيري أنه إذا قام العدو بأي عمل أحمق، سيتم إرساله إلى قعر جهنم، وسيصبح عبرة في التاريخ.



وقام الأدميرال علي رضا تنكسيري، اليوم السبت وفي اليوم الأول من العام الإيراني الجديد، بزيارة وحدات الصواريخ، والسفن، والطائرات بدون طيار، والدفاع الجوي في مضيق هرمز وجزر الخليج حيث قام بتقييم الوضع الأخير لهذه الوحدات القتالية.



وقال: "استراتيجيتنا الرئيسية في القوة البحرية لحرس الثورة للعام الجديد هي زيادة وتعزيز القدرات القتالية لمواجهة الاستكبار العالمي، وبإراداتكم القوية أيها المجاهدون الأبطال، هذا النصر مؤكد، لأن الله معنا ومعيننا."

وتحدث عن قدرات وحدات الهجوم السريع التابعة للقوة، قائلا: "كل هذه التطورات في التنظيم القتالي للقوة البحرية لحرس الثورة الإسلامية تقوم على أساس القدرات العلمية لعلمائنا وشبابنا المحليين، وهذا الأمر قد قلب كل حسابات العدو رأسًا على عقب. وإذا قام العدو بأي عمل أحمق، فسيرى أن أبناء حيدر الكرار سيرسلونه إلى قعر جهنم، وسينتهي مصيره على يد المظلومين في العالم، وسيصبح عبرةً في التاريخ."

وأضاف: "وحداتنا القتالية والهجومية في مضيق هرمز لا تغمض عينها عن العدو أبدا، وهي في أعلى مستويات الاستعداد الروحي والقتالي. وإذا نشبت معركة، فتأكدوا أن العدو سيُصاب من حيث لا يتوقع".