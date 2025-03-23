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قيادي في "حماس" يتحدث عن حكم غزة

الأحد 23 مارس 2025 02:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قيادي في "حماس" يتحدث عن حكم غزة



غزة/سما/

أكد القيادي في حركة "حماس" حسام بدران، فيما يتعلق بحكم غزة، أن الكل يدرك ضرورة أن هذا شأن داخلي فلسطيني، فالفلسطينيون وحدهم يقررون من يحكمهم.


وقال حسام بدران: "فيما يتعلق بحكم غزة، حركتنا أعلنت منذ الأشهر الأولى لمعركة طوفان الأقصى موقفا واضحا بهذا الخصوص وأبلغت فيه كل الأطراف على المستوى الوطني، وعلى مستوى العلاقات السياسية مع الدول المختلفة".


وأوضح أن "الكل يدرك ضرورة أن يكون هذا شأن داخلي فلسطيني، وأن يقرر الفلسطينيون وحدهم من يحكمهم".

وأضاف: "تحدثنا بالأساس عن فكرة تشكيل حكومة توافق وطني تدير شؤون الفلسطينيين في الضفة وغزة، وهذا ما ورد في اتفاق بكين (في يوليو 2023) بحضور كل الفصائل".

كما قال: "لاحقا بسبب رفض فتح لتطبيق هذا الاتفاق، قبلنا بمقترح مصري يتحدث عن تشكيل لجنة إسناد لإدارة شؤون غزة من شخصيات مستقلة تتولى كل الشؤون الفلسطينية في غزة، ويكون لها ارتباط مع الحكومة في الضفة الغربية".

وفي تعقيبه على تصريحات المبعوث الأمريكي، ستيف ويتكوف حول وصف "حماس" بأنها "فكرة أيديولوجية لا يمكن القضاء عليها"، أوضح عضو المكتب السياسي لحركة حماس، حسام بدران، أن "الحديث في بعض الأحيان كما لو أن حماس هي مجرد فكرة أيديولوجية لا يمكن القضاء عليه، هو جزء من التوصيف، لأن حماس حركة قوية وراسخة ومنتشرة بين أبناء الشعب الفلسطيني في مختلف أماكن تواجده".

وأكد أن "القضاء على حماس أمر مستحيل، لأنها تستمد قوتها من الشعب الذي يقاتل من أجل الحرية".

والتقى وفد حركة "حماس"، برئاسة خليل الحية، اليوم مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في العاصمة أنقرة.

وناقش الجانبان آخر التطورات السياسية والميدانية في فلسطين، في أعقاب انتهاك إسرائيل لتفاهمات التهدئة، وتدمير الجيش الإسرائيلي لمستشفى الصداقة التركي، وهو المشفى الوحيد المتخصص في علاج السرطان.

كما تباحث الجانبان في تطورات المفاوضات الجارية في إطار مقترحات الوسطاء و مقترح المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، وتعنت نتنياهو الذي نقض اتفاق وقف إطلاق النار، إلى جانب منع إدخال المواد الغذائية والدوائية للمواطنين في غزة.

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