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مشاهد صادمة لتدمير مسجد شهير في غزة بغارة إسرائيلية (فيديو)

الأحد 23 مارس 2025 02:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مشاهد صادمة لتدمير مسجد شهير في غزة بغارة إسرائيلية (فيديو)



غزة/سما/

أظهرت لقطات مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي لحظة قصف الطائرات الإسرائيلية اليوم السبت، مسجدا في حي الزيتون شرقي مدينة غزة.


واستهدفت الطائرات الإسرائيلية مسجد "عماد عقل" الواقع في شارع "وادي العرايس" بحي الزيتون شرق غزة، بصاروخ واحد على الأقل.


هذا وارتفع عدد شهداء القصف الإسرائيلي لمنزل في حي التفاح شرقي مدينة غزة، فجر اليوم السبت، إلى 9 بينهم 6 أطفال، وكانت مصادر محلية قد أفادت بأن 5 من الشهداء كانوا أطفالا استشهدوا جراء قصف إسرائيل لمنزل تعود ملكيته لعائلة المشهراوي.

وبذلك يكون قد ارتفع عدد الشهداء في مدينة غزة وشمالي القطاع إلى 25 شخصا في غارات إسرائيلية استهدفت المنازل خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

ومنذ استئنافها الحرب على غزة، فجر الثلاثاء الماضي، قتلت إسرائيل 592 فلسطينيا وأصابت 1044 آخرين معظمهم من النساء والأطفال، وفق إحصائية غير نهائية، صادرة عن المكتب الإعلامي لحكومة غزة.

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