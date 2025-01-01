الجيش الإسرائيلي: حاولت قواتنا اغتيال شخصية بارزة في حزب الله ويجري التأكد من نجاح العملية

القدس المحتلة/سما/

كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن تل أبيب حاولت القضاء على شخصية مهمة في "حزب الله" اللبناني في الغارات العنيفة التي نفذتها يوم السبت.



وذكرت إذاعة الجيش أن الجهات الأمنية تحاول التأكد من نجاح العملية، من دون طرح المزيد من التفاصيل.



وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن الجيش هاجم مقرات قيادة وبنى تحتية وعناصر مسلحة ومنصات صاروخية ومستودع أسلحة لحزب الله في لبنان.

وأشار إلى أن هذه الموجة الثانية من الغارات تضاف إلى الغارات التي شنها الجيش في وقت سابق يوم السبت.

‏وشدد على أن الجيش سيواصل شن غارات طالما اقتضت الضرورة لحماية الإسرائيليين.

هذا، وأفادت مصادر لبنانية بمقتل سبعة أشخاص وإصابة أربعين آخرين جراء سلسلة هجمات شنها الجيش الإسرائيلي في أنحاء جنوب لبنان.

ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد التوترات على الحدود الشمالية وتبادل إطلاق نار يومي بين جيش الدفاع الإسرائيلي وحزب الله.

في وقت سابق، أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، تعليمات للجيش الإسرائيلي بشن موجة ثانية من الهجمات في لبنان ضد عشرات الأهداف التابعة لحزب الله.

وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية إن الأمر صدر ردا على إطلاق الصواريخ على إسرائيل واستمرارا للموجة الأولى من الهجمات هذا الصباح.

وذكرت الدفاع الإسرائيلية أن الحكومة اللبنانية مسؤولة عن كل ما يحدث على أراضيها.

وشددت في بيانها على أن إسرائيل لن تسمح بأي مساس بمواطنيها وسيادتها، وستعمل بكل الطرق لضمان أمن الإسرائيليين والتجمعات السكانية الشمالية.