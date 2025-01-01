عشرات آلاف الإسرائيليين يتظاهرون في تل أبيب

القدس المحتلة/سما/

تظاهر عشرات الآلاف من الإسرائيليين في مدينة تل أبيب وبلدات ومواقع أخرى ضد حكومة نتنياهو وللمطالبة باستكمال اتفاق وقف إطلاق النار وصفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس.

وأغلق متظاهرون مسالك "أيالون" بمنطقة تل أبيب باتجاه الجنوب، وبحسب تقديرات منظمي المظاهرة المركزية في تل أبيب فإن عدد المتظاهرين وصل إلى نحو 100 ألف متظاهر.

وتأتي الاحتجاجات أيضا على خلفية إقالة الحكومة لرئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، رونين بار، ومساعيها لإقالة المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا.

وقال رئيس المعارضة، يائير لبيد، خلال مشاركته في مظاهرة تل أبيب، إنه "إذا لم تمتثل الحكومة إلى قرار المحكمة العليا بتجميد قرار إقالة رئيس الشاباك، سنعمل على إضراب عام في الاقتصاد بالإضافة إلى التمرد الضريبي".

وأضاف "جئنا إلى هنا اليوم حتى نقول إن لا شيء أهم من المختطفين، وكذلك الأمر بالنسبة لبهاراف ميارا ورونين بار بأنهما ليسا وحدهما".

بالإضافة إلى تل أبيب، تظاهر الآلاف في بلدات أخرى بينها حيفا والقدس وبئر السبع وهرتسليا وفي مفرق كركور على شارع 65.



وتظاهرت عائلات أسرى إسرائيليين قبالة مقر وزارة الأمن في تل أبيب، وتوجهت إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالقول إن "نتنياهو يدير عملية احتيال ويؤثر على الإدارة الأميركية. لقد نجح في إقناعك بأن هدف تدمير حكم حماس يأتي قبل إنقاذ المختطفين".

وأضافت "لكن هذا كذب. المختطفون هم في مقدمة المصلحة الإسرائيلية والأمنية، يجب إعادة الأحياء لإعادة التأهيل والأموات لدفنهم بشكل لائق".