وفد من حماس يلتقي بوزير الخارجية التركي في أنقرة

أنقرة/سما/

التقى وفد من حماس ترأسه رئيس الحركة في قطاع غزة، خليل الحية، بوزير الخارجية التركي هاكان فيدان في العاصمة أنقرة.

وجاء في بيان لحماس، أن الجانبين ناقشا "آخر التطورات السياسية والميدانية في فلسطين المحتلة، في أعقاب انتهاك الاحتلال لتفاهمات التهدئة واستئناف العدوان الإسرائيلي وجرائم الإبادة بحق الشعب الفلسطيني في غزة، وتدمير جيش الاحتلال لمستشفى الصداقة التركي، وهو المشفى الوحيد المتخصص في علاج السرطان".

وذكرت "كما تباحث الجانبان في تطورات المفاوضات الجارية في إطار مقترحات الوسطاء ومقترح المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، وتعنت نتنياهو الذي نقض اتفاق وقف إطلاق النار ويرفض الاستجابة لجهود الوسطاء بالعودة للاتفاق وبدء مفاوضات المرحلة الثانية، إلى جانب ممارسة التجويع ومنع إدخال المواد الغذائية والدوائية للمواطنين في غزة".

وأورد البيان "أكد وفد حماس ضرورة إلزام الاحتلال بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، مشددا على التزام المقاومة بالاتفاق، وتحليها بالمرونة الكاملة للتوصل لوقف إطلاق نار شامل وتبادل الأسرى وانسحاب الاحتلال من قطاع غزة".

وختمت حماس بيانها "من جهته، أكد فيدان موقف تركيا الثابت في دعم الشعب الفلسطيني ورفض العدوان الإسرائيلي، وضرورة إلزام إسرائيل بتنفيذ المراحل التالية من اتفاق وقف إطلاق النار، واستئناف إدخال المساعدات الإنسانية والبدء فورا بإعادة إعمار ما دمره العدوان".