تجدد الغارات الإسرائيلية على لبنان: شهداء وجرحى عقب إطلاق قذائف نحو "المطلة"

استشهد عدد من اللبنانيين وأصيب آخرون جراء غارات إسرائيلية على جنوب لبنان نفذت على مرحلتين، وذلك عقب اعتراض ثلاث قذائف صاروخية أُطلقت من الأراضي اللبنانية باتجاه منطقة الجليل الأعلى، دوت على إثرها صافرات الإنذار في بلدة المطلة الحدودية، وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه تم تفعيل أنظمة الدفاع الجوي التي نجحت في اعتراض الصواريخ، بينما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن صاروخين آخرين سقطا داخل الأراضي اللبنانية.

وأحصت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد 7 أشخاص وإصابة 40 آخرين في الغارات الإسرائيلية على مناطق متفرقة جنوبي البلاد وشرقها السبت.

وبحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي، فإن سلاح الجو هاجم نحو 50 هدفا في لبنان، ردا على إطلاق 6 قذائف نحو "المطلة".

ونفى حزب الله مسؤوليته عن إطلاق الصواريخ، مؤكّدًا في بيان أنه "لا علاقة له بالهجوم الصاروخي من جنوب لبنان"، واتهم إسرائيل بافتعال ذرائع للاستمرار في اعتداءاتها. كما جدّد التزامه باتفاق وقف إطلاق النار، وأعلن وقوفه خلف الدولة اللبنانية في معالجة ما وصفه بـ"التصعيد الصهيوني الخطير".



وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنه تم إطلاق 5 صواريخ من لبنان باتجاه إسرائيل تم اعتراض 3 منها و2 سقطا في الأراضي اللبنانية. وردّ الاحتلال الإسرائيلي بقصف مدفعي استهدف محيط بلدة يحمر جنوبي لبنان.

ويعد هذا الحادث هو الأول من نوعه منذ نحو ثلاثة أشهر، عقب توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، الذي واصلت إسرائيل خرقه لمئات المرات منذ توقيعه..

ورغم سريان اتفاق لوقف النار في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، ارتكبت إسرائيل 1188 خرقا له، ما خلّف 94 شهيدا و300 جريح على الأقل؛ استنادا إلى بيانات رسمية لبنانية.

وتنصلت إسرائيل من استكمال انسحابها من جنوب لبنان بحلول 18 شباط/ فبراير الماضي، خلافا للاتفاق، إذ نفذت انسحابا جزئيا وتواصل احتلال 5 تلال لبنانية رئيسة، ضمن مناطق احتلتها في الحرب الأخيرة.

كما شرعت مؤخرا في إقامة شريط حدودي يمتد لكيلومتر أو اثنين داخل أراضي لبنان.

وتزعم إسرائيل أن سبب بقائها في التلال الخمس عدم قيام الجيش اللبناني بواجباته كاملة ضمن اتفاق وقف النار، وعدم قدرته على ضبط الأمن على طول الخط الأزرق؛ وهو ما تنفي بيروت صحته.

تغطية خاصة ومتواصلة:

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إصابات جراء غارتين إسرائيليتين استهدفتا مبنيين في خيزران عند مفرق اللوبيا جنوبي لبنان

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20:21

جرحى بينهم أطفال في غارة إسرائيلية على سهل سرعين – النبي شيت قضاء بعلبك شرقي لبنان

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20:17

إصابات بقصف إسرائيلي استهدف منزلا في بلدة القليلة جنوبي لبنان

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الصحة اللبنانية: شهيد و7 مصابين جراء الغارة الإسرائيلية على مدينة صور.

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الجيش الإسرائيلي يعلن مهاجمة أهداف لحزب الله في لبنان

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وزارة الصحة اللبنانية: إصابة 4 أشخاص إثر غارة إسرائيلية على مدينة صور

19:52

إذاعة الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو هاجم نحو 50 هدفا في لبنان ردا على إطلاق القذائف نحو "المطلة"

19:49

إعلام لبناني: إصابات جراء استهداف سيارة وسط مدينة صور

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نتنياهو وكاتس يوعزان للجيش بشن غارات على لبنان ضد عشرات الأهداف لحزب الله

19:30

تجدد الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان

16:20

حصيلة القصف الإسرائيلي على بلدة تولين جنوبي لبنان ترتفع إلى 4 شهداء

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وزارة الصحة اللبنانية: غارة للاحتلال الإسرائيلي على يحمر الشقيف أدت إلى إصابة شخص بجروح

14:34

حزب الله ينفي رسميا علاقته بإطلاق الصواريخ نحو المطلة

أصدر حزب الله بيانا قال فيه إنه "لا علاقة له بإطلاق الصواريخ من جنوب لبنان ‏على الأراضي الفلسطينية، مؤكداً أنّ ادعاءات العدو الإسرائيلي ‏تأتي في سياق الذرائع لاستمرار اعتداءاته على ‏لبنان والتي لم ‏تتوقف منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار".‏

وأضاف في بيانه أن "حزب الله يُجدّد التأكيد على التزامه باتفاق وقف إطلاق النار، ‏وأنّه يقف خلف الدولة اللبنانية ‏في معالجة هذا التصعيد الصهيوني ‏الخطير على لبنان".‏

13:44

الجيش الإسرائيلي: هاجمنا عشرات المنصات لإطلاق الصواريخ وموقعا عسكريا لحزب الله في لبنان.

13:40

مصدران أمنيان لإذاعة الجيش الإسرائيلي: لم ننتهي بعد من الرد على إطلاق النار نحو المطلة

13:33

مصادر في الحكومة اللبنانية للتلفزيون العربي: حزب الله نفى مسؤوليته عن إطلاق الصواريخ من الجنوب ويؤكد حرصه على وقف إطلاق النار

13:29

غارة إسرائيلية على منزل عند أطراف بلدة يحمر الشقيف بمحافظة النبطية

13:28

طفلة بين الشهيدين بالهجوم الإسرائيلي على بلدة تولين الجنوبية وطفلان بين الجرحى

13:15

الدفاع المدني في جنوب لبنان: شهيدان و10 جرحى في غارة إسرائيلية على بلدة تولين

13:08

شهيدة و3 جرحى في هجوم إسرائيلي على تولين جنوبي لبنان

12:41

الوكالة الوطنية للإعلام: غارات على مرتفعات جبل صافي وأطراف كفرحونة والجبل الرفيع وبلدتي سجد وعين قانا جنوبي لبنان

12:40

غارتان إسرائيليتان على منطقة جبل الجبور جنوبي لبنان وأخرى تستهدف محيط بلدة كفرحونة

12:22

الجيش الإسرائيلي: نقصف مواقع لحزب الله في جنوب لبنان

12:21

وزارة الصحة اللبنانية: مصابان جراء الاعتداءات الإسرائيلية على بلدة كفركلا جنوبي البلاد.

12:10

الجيش اللبناني: فككنا 3 منصات صواريخ بدائية الصنع في المنطقة الواقعة شمال نهر الليطاني بين بلدتي كفرتبنيت وأرنون

11:33

الرئيس اللبناني: ما حصل اليوم في الجنوب يشكل اعتداء متماديا على لبنان وضربا لمشروع إنقاذه

الرئيس اللبناني، جوزاف عون:

ما حصل اليوم في الجنوب يشكل اعتداء متماديا على لبنان وضربا لمشروع إنقاذه

الرئيس عون دعا القوى المعنية في الجنوب إلى متابعة ما حصل بجدية لتلافي أي تداعيات

الرئيس عون دعا القوى المعنية في الجنوب إلى ضبط أي خرق أو تسيب يمكن أن يهدد الوطن

الرئيس عون طلب من قائد الجيش اتخاذ الإجراءات للحفاظ على المواطنين والتحقيق بما حصل

الرئيس عون دان محاولات استدراج لبنان مجددا إلى دوامة العنف

09:44

رئيس وزراء لبنان: نطالب الأمم المتحدة بمضاعفة الضغط الدولي على إسرائيل للانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة

رئيس وزراء لبنان، نواف سلام:

نحذر من العمليات العسكرية على الحدود الجنوبية لما تحمله من مخاطر جر البلاد لحرب جديدة

نطالب الأمم المتحدة بمضاعفة الضغط الدولي على إسرائيل للانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة

يجب اتخاذ الإجراءات العسكرية بما يؤكد أن الدولة اللبنانية تمتلك لوحدها قرار الحرب والسلم

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رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يجري تقييما للوضع: "سنرد بقوة على القذائف من لبنان"

أصدر الجيش الإسرائيلي، صباح السبت، بيانا، قال فيه إن "رئيس الأركان إيال زامير أجرى تقييمًا للوضع في اعقاب إطلاق القذائف الصاروخية من لبنان صباح اليوم"، وذكر الجيش أنه "سيرد بقوة على عملية الإطلاق. ودولة لبنان تتحمل المسؤولية عن الحفاظ على اتفاق وقف النار. لا يوجد أي تغيير في تعليمات الجبهة الداخلية".

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وكالة الأنباء اللبنانية: سقوط 10 قذائف في قصف إسرائيلي على أطراف بلدة يحمر الشقيف وكفرتبنيت وأرنون جنوبي لبنان

الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية:

سقوط 10 قذائف في قصف إسرائيلي على أطراف بلدة يحمر الشقيف وكفرتبنيت وأرنون جنوبي لبنان

جيش الاحتلال أطلق رشقات رشاشة باتجاه بلدات حولا ومركبا وكفركلا جنوبي لبنان

قصف مدفعي إسرائيلي بقذائف ميركافا يستهدف بلدة الخيام جنوبي لبنان

08:55

تقارير لبنانية: إطلاق نار كثيف باتجاه بلدتي حولا ومركبا جنوب لبنان تزامنا مع إطلاق قذيفة مدفعية

08:44

كاتس يضع بيروت مقابل المطلة.. والجيش الإسرائيلي يتوعّد بردّ أوسع من القصف المدفعي الجاري

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رئيس بلدية المطلة: يجب القضاء على حزب الله وهذا ما يجب أن نسعى إليه

رئيس بلدية المطلة:

منذ إعلان وقف إطلاق النار لم يعد إلى المطلة سوى 10% من السكان

يجب القضاء على حزب الله وهذا ما يجب أن نسعى إليه

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كاتس: الحكومة اللبنانية تتحمل مسؤولية إطلاق النار من أراضيها وأوعزت للجيش بالرد

وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس: "المطلة مقابل بيروت الحكومة اللبنانية تتحمل مسؤولية إطلاق النار من أراضيها وأوعزت للجيش بالرد".