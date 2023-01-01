غزة: 32 شهيدا منذ فجر السبت

غزة/سما/

أفادت مصادر طبية، مساء اليوم باستشهاد 32 مواطنا منذ فجر السبت جراء قصف الاحتلال المستمر على قطاع غزة.

في التفاصيل، استشهدت طفلة وأصيب عدد من المواطنين، مساء اليوم السبت، في قصف للاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وأفاد مصادر محلية، بأن طائرات الاحتلال قصفت منزلا في منطقة الفخاري شرق خان يونس، ما أدى لاستشهاد الطفلة ليليان جهاد أبو دقة وإصابة آخرين.

وأضاف أن عددا من المواطنين أصيبوا جراء قصف للاحتلال استهدف محيط مستشفى غزة الأوروبي شرق مدينة خان يونس.

كما استشهد مواطن وأصيب آخر، مساء اليوم السبت، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على رفح، جنوب قطاع غزة.

وأفاد مصادر محلية بأن طائرات الاحتلال قصفت منزلا لعائلة "أبو حسنين" قرب مدخل شارع الجامعة في رفح، ما أدى لاستشهاد مواطن وإصابة آخر، كما استهدفت منزلا آخر في بلدة عبسان الكبيرة شرق مدينة خان يونس، جنوب القطاع.

كما استشهد 5 مواطنين وأصيب آخرون، مساء اليوم السبت، إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي مجموعة من المواطنين غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن مسيرة اسرائيلية قصفت مجموعة من المواطنين في حي تل السلطان غرب مدينة رفح، ما أدى لاستشهاد 5 منهم وإصابة عدد آخر.

واستشهد مواطنان بقصف لطائرات الاحتلال الاسرائيلي قرب مصنع "ستار" في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

وفي شمال قطاع غزة، استشهد ثلاثة مواطنين وأصيب آخرون، اليوم السبت، في قصف الاحتلال الإسرائيلي قرية أم النصر وبلدة بيت لاهيا.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرات الاحتلال المسيرة قصفت بيت لاهيا وأم النصر شمال القطاع، ما أدى لاستشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة آخرين.

وأضافت أن عددا من الاصابات وصل إلى مستشفى الإندونيسي، إثر إطلاق مدفعية الاحتلال قذيفة اتجاه مجموعة من المواطنين في منطقة عزبة بيت حانون شمال القطاع.

وقصفت مدفعية الاحتلال محيط موقع فلسطين مقابل أبراج الندى شمال القطاع، ومخيم الشابورة وسط مدينة رفح جنوبا.

كما استشهد مواطنان، اليوم السبت، في قصف جيش الاحتلال الاسرائيلي منطقة المغراقة وسط قطاع غزة.

وأفادت مراسلنا، بأن طائرات الاحتلال قصفت منطقة المغراقة، ما أدى الى استشهاد مواطنين.

وفي السياق، أصيب عدد من المواطنين بجروح، عقب إطلاق مسيرات إسرائيلية النار على خيام النازحين بالقرب من نادي بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

كما انتشلت الطواقم الطبية والمختصة، صباح اليوم السبت، جثامين 9 شهداء، بينهم 5 أطفال وسيدة إثر قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلا شرق مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن الطواقم المختصة تمكنت من انتشال جثامين 9 شهداء من تحت أنقاض المنزل الذي قصفه الاحتلال فجرا في حي التفاح شرقا، والذي يعود لعائلة المشهراوي، وجرى نقلهم الى المستشفى المعمداني في المدينة.

وارتفع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 49,747، والإصابات إلى 113,213 منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأفادت مصادر طبية، بأن من بين الحصيلة 634 شهيدا، و1,172 مصابا منذ 18 آذار/ مارس الحالي.

وقالت إن 130 شهيدا، بينهم شهيدان جرى انتشالهما، و263 مصابا وصلوا مستشفيات قطاع غزة، خلال الـ 48 ساعة الماضية.

وأوضحت أن عددا من الشهداء ما زالوا تحت أنقاض المنازل والمنشآت المدمرة، وفي الطرقات، ولا تستطيع الطواقم الاسعاف والطواقم المختصة الوصول إليهم، بسبب قلة الإمكانيات.