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وزير خارجية مصر يحذر من مخاطر التصعيد في جنوب لبنان

السبت 22 مارس 2025 06:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير خارجية مصر يحذر من مخاطر التصعيد في جنوب لبنان



القاهرة/سما/

 بحث وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي، اليوم السبت، مع نظيره اللبناني يوسف رجي، التطورات الأخيرة التي يشهدها جنوب لبنان.

وذكر المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، أن عبدالعاطي تلقى اتصالا هاتفيا من رجي تناول التطورات الأخيرة التي يشهدها جنوب لبنان، حيث حرص عبد العاطي على الوقوف على آخر التطورات إزاء التصعيد المقلق في جنوب لبنان وما قد يشكله من توتر وعدم استقرار بالمنطقة ويؤدى إلى تأجيج الوضع الهش بالإقليم، محذرا من مخاطر التصعيد الراهنة التي قد تهدد الأمن الإقليمي.

وشدد وزير الخارجية المصري على موقف مصر الداعم للدولة اللبنانية ومؤسساتها الوطنية واستقرارها في مواجهة التحديات الأمنية، معيدا التأكيد على رفض مصر لأية تحركات من شأنها أن تمس أمن وسلامة واستقرار الشعب اللبناني الشقيق.

كما أشار إلى ضرورة التنفيذ والالتزام باتفاق وقف الأعمال العدائية في جنوب لبنان، والانسحاب الفوري والكامل غير المنقوص للقوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، وتمكين الجيش اللبناني من تنفيذ القرار 1701، وأهمية التطبيق الكامل والمتزامن للقرار من جانب كل الأطراف دون انتقائية.

(د ب أ)

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