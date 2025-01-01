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خلال 48 ساعة.. 130 شهيدا على الأقل في الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة

السبت 22 مارس 2025 06:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
خلال 48 ساعة.. 130 شهيدا على الأقل في الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة



غزة/سما/

ارتفع عدد الشهداء جراء قصف إسرائيلي استهدف حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، وبلدتي بيت لاهيا وأم النصر شمالي القطاع، السبت، إلى 5 فلسطينيين.

وأفاد مصدر طبي في المستشفى المعمداني بمدينة غزة بوصول جثامين 5 فلسطينيين وعدد من الجرحى جراء قصف مدفعي وجوي إسرائيلي استهدف حي الزيتون بمدينة غزة وبلدتي بيت لاهيا وأم النصر.

وقال شهود عيان إنّ فلسطينيا وابنته استُشهدا وأصيب آخرون بجراح بعد استهداف مسيرة إسرائيلية مجموعة من الأهالي أثناء نزوحهم من خيامهم في النادي الشمالي بمنطقة الشيماء، شمالي بيت لاهيا.

وأضاف الشهود أن فلسطينيا ثالثا استُشهد وأصيب آخران في قصف مدفعي استهدف قرية أم النصر.

وفي حي الزيتون، استُشهد فلسطينيان جراء قصف مدفعي إسرائيلي استهدف المناطق الشرقية لمدينة غزة، وفق شهود عيان.

وفي وقت سابق السبت، قالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن ما لا يقل عن 130 فلسطينيا استشهدوا وأصيب 263 آخرون في الهجوم الإسرائيلي على القطاع في الساعات الثماني والأربعين الماضية.

واستأنفت إسرائيل القصف والعمليات البرية في قطاع غزة فجر الثلاثاء الماضي.

وشنّ الطيران الحربي الإسرائيلي، في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، غارات استهدفت مناطق متفرقة من شمال ووسط وجنوب قطاع غزة، أسفرت عن عدة شهداء وإصابات.

ولقي 6 أطفال حتفهم وأصيب آخرون إثر قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية في شارع الجرو، في حي التفاح شمال شرق مدينة غزة.

واستهدفت غارة جوية إسرائيلية غربي مدينة رفح جنوب قطاع غزة، دون أنباء أولية عن نتائجها.

وبوقت سابق السبت، استهدفت غارات إسرائيلية عنيفة منازل وأراضي زراعية في مدينة غزة.

 

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