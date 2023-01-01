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ثلاثة شهداء بقصف اسرائيلي شمال قطاع غزة

السبت 22 مارس 2025 03:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
ثلاثة شهداء بقصف اسرائيلي شمال قطاع غزة



غزة /سما/

استشهد ثلاثة مواطنين وأصيب آخرون، اليوم السبت، في قصف الاحتلال الإسرائيلي قرية أم النصر وبلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرات الاحتلال المسيرة قصفت بيت لاهيا وأم النصر شمال القطاع، ما أدى لاستشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة آخرين.

وأضافت أن عددا من الاصابات وصل إلى مستشفى الإندونيسي، إثر إطلاق مدفعية الاحتلال قذيفة اتجاه مجموعة من المواطنين في منطقة عزبة بيت حانون شمال القطاع.

وقصفت مدفعية الاحتلال محيط موقع فلسطين مقابل أبراج الندى شمال القطاع، ومخيم الشابورة وسط مدينة رفح جنوبا.

ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 49,747 مواطنا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 113,213 آخرين، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام.

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