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العاهل الأردني يؤكد ضرورة تحرك المجتمع الدولي فورا لوقف الهجمات الإسرائيلية على غزة

السبت 22 مارس 2025 03:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
العاهل الأردني يؤكد ضرورة تحرك المجتمع الدولي فورا لوقف الهجمات الإسرائيلية على غزة



عمان / وكالات /

أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، اليوم السبت، ضرورة تحرك المجتمع الدولي فورا للدفع تجاه وقف الهجمات الإسرائيلية على غزة، والالتزام بتثبيت وقف إطلاق النار.

وشدد العاهل الأردني، خلال الاتصال، على أهمية استئناف دخول المساعدات الإغاثية إلى غزة للحد من تفاقم الوضع الإنساني الكارثي فيها.

وأعاد التأكيد على موقف الأردن الرافض لتهجير الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية.

ونبه العاهل الأردني إلى خطورة استمرار الاعتداءات على الفلسطينيين في الضفة الغربية والانتهاكات للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

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