فوكس نيوز : صفقة بين ترامب وأردوغان توجه ضربة لروسيا…

واشنطن / وكالات /

يدرس الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع العقوبات واستئناف بيع الطائرات المقاتلة إلى تركيا بعد محادثاته مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ، لكن بشرط أن تفكك تركيا منظومة الدفاع الجوي الروسية "إس-400"، وفق ما ذكرت قناة "فوكس نيوز".

وبحسب التقرير، أعرب ترامب عن نيته المساعدة في إتمام صفقة بيع طائرات إف-16 إلى تركيا، بل إنه منفتح حتى على فكرة بيع طائرات إف-35 - الهدف الحقيقي والمرموق لتركيا - إذا تمكنت الأطراف من التوصل إلى اتفاق يجعل نظام إس-400 الروسي غير صالح للعمل.

الاتفاق قد يشمل تفكيكا جزئيا للأنظمة أو نقلها إلى قاعدة تسيطر عليها الولايات المتحدة في تركيا.

وفي العام الماضي، وافق الكونغرس الأميركي على بيع 40 طائرة من طراز إف-16 ومجموعات تحديث لـ 79 طائرة في الأسطول التركي الحالي، بقيمة 23 مليار دولار، لكن المفاوضات بين وزارة الدفاع التركية وشركة لوكهيد مارتن، الشركة المصنعة للطائرات، لا تزال مستمرة.

تحدث ترامب وأردوغان هاتفيًا يوم الأحد، وتعتزم الحكومة التركية الترويج لزيارة أردوغان للولايات المتحدة للقاء ترامب قريبًا.

ووفقًا لبيان صادر عن مكتب أردوغان، قال الرئيس التركي لترامب: "من أجل تطوير التعاون بين البلدين في مجال الصناعات الدفاعية، من الضروري إنهاء عقوبات قانون مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات (CAATSA)، وإتمام شراء طائرات F-16، وإعادة تركيا إلى برنامج F-35".

طلب أردوغان أيضًا من الولايات المتحدة رفع العقوبات عن سوريا، لكن الجانب الأمريكي لم ينقل تفاصيل المحادثة.

وكانت تركيا قد أبرمت صفقة بقيمة 2.5 مليار دولار مع روسيا لشراء أنظمة إس-400 عام 2017، رغم تحذيرات الولايات المتحدة من عواقب سياسية واقتصادية.