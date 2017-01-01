  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

فوكس نيوز : صفقة بين ترامب وأردوغان توجه ضربة لروسيا…

السبت 22 مارس 2025 03:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
فوكس نيوز : صفقة بين ترامب وأردوغان توجه ضربة لروسيا…



واشنطن / وكالات /

يدرس الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع العقوبات واستئناف بيع الطائرات المقاتلة إلى تركيا بعد محادثاته مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ، لكن بشرط أن تفكك تركيا منظومة الدفاع الجوي الروسية "إس-400"، وفق ما ذكرت قناة "فوكس نيوز".

وبحسب التقرير، أعرب ترامب عن نيته المساعدة في إتمام صفقة بيع طائرات إف-16 إلى تركيا، بل إنه منفتح حتى على فكرة بيع طائرات إف-35 - الهدف الحقيقي والمرموق لتركيا - إذا تمكنت الأطراف من التوصل إلى اتفاق يجعل نظام إس-400 الروسي غير صالح للعمل.

الاتفاق قد يشمل تفكيكا جزئيا للأنظمة أو نقلها إلى قاعدة تسيطر عليها الولايات المتحدة في تركيا. 

وفي العام الماضي، وافق الكونغرس الأميركي على بيع 40 طائرة من طراز إف-16 ومجموعات تحديث لـ 79 طائرة في الأسطول التركي الحالي، بقيمة 23 مليار دولار، لكن المفاوضات بين وزارة الدفاع التركية وشركة لوكهيد مارتن، الشركة المصنعة للطائرات، لا تزال مستمرة.

تحدث ترامب وأردوغان هاتفيًا يوم الأحد، وتعتزم الحكومة التركية الترويج لزيارة أردوغان للولايات المتحدة للقاء ترامب قريبًا. 

ووفقًا لبيان صادر عن مكتب أردوغان، قال الرئيس التركي لترامب: "من أجل تطوير التعاون بين البلدين في مجال الصناعات الدفاعية، من الضروري إنهاء عقوبات قانون مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات (CAATSA)، وإتمام شراء طائرات F-16، وإعادة تركيا إلى برنامج F-35".

طلب أردوغان أيضًا من الولايات المتحدة رفع العقوبات عن سوريا، لكن الجانب الأمريكي لم ينقل تفاصيل المحادثة. 

وكانت تركيا قد أبرمت صفقة بقيمة 2.5 مليار دولار مع روسيا لشراء أنظمة إس-400 عام 2017، رغم تحذيرات الولايات المتحدة من عواقب سياسية واقتصادية.

الأكثر قراءة اليوم

تقرير إسرائيلي يتحدث عن سبب رفض مصر الإجراءات العسكرية ضد الحوثيين

تقرير اميركي: 4 أسباب تجعل جولة حرب إسرائيل الجديدة على غزة أكثر فتكا وتدميرا…

نتنياهو يعلق على قرار تجميد المحكمة العليا إقالة رئيس الشاباك

ويتكوف: حماس تريد البقاء في غزة وحكم القطاع وهذا أمر غير مقبول

هآرتس: إسرائيل تستدعي الاحتياط وتستعد لاحتلال كامل غزة وفرض الحكم العسكري

المقاومة الفلسطينية تقصف عسقلان بالصواريخ …

مشعل: "إسرائيل" استأنفت الحرب سعيا للانتقام والتهجير وليس للضغط التفاوضي

الأخبار الرئيسية

ويتكوف: تطبيع العلاقات بين إسرائيل ولبنان وسوريا أصبح واردا والسلام ياتي بعد القضاء على حماس وحزب الله

حماس: ندرس مقترح ويتكوف ولسنا معنيون بحكم غزة

49,747 شهيدا و113,213 مصابا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

شهداء واصابات في قصف اسرائيلي لبلدات في جنوب لبنان ...

مسؤول فلسطيني: مصر تطرح مقترحا مرحليا لوقف اطلاق النار وحماس لم ترد بعد

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية