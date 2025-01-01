ويتكوف: تطبيع العلاقات بين إسرائيل ولبنان وسوريا أصبح واردا والسلام ياتي بعد القضاء على حماس وحزب الله

القدس المحتلة/سما/

قال المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، إن تطبيع إسرائيل مع سوريا ولبنان أصبح احتمالاً حقيقياً، مشيراً إلى أن سوريا خرجت من دائرة النفوذ الإيراني.



جاء ذلك في مقابلة مطولة، أجراها الدبلوماسي الأمريكي مع الصحفي تاكر كارلسون".



وأعرب ويتكوف عن اعتقاده بـ"إمكانية تطبيع لبنان العلاقات مع إسرائيل من خلال إبرام معاهدة سلام بين البلدين، إن هذا ممكن حقاً. وينطبق الأمر نفسه على سوريا"، مضيفاً أن تطبيع العلاقات بين لبنان وإسرائيل، ثم بين سوريا وإسرائيل، "يمكن أن يكون جزءا من عملية أوسع نطاقاً لإحلال السلام في المنطقة".



وعن شكل الخريطة النهائية التي تطمح إسرائيل إلى رسمها في الشرق الأوسط، قال ويتكوف إن إسرائيل "تتحرك داخل لبنان وسوريا، ورغم أن هاتين الدولتين ليستا جزءاً من إسرائيل، إلا أنها تسيطر عليهما ميدانياً".



واعتبر المبعوث الأمريكي أن هذه السيطرة تفتح الباب أمام تطبيع شامل في حال تم القضاء على الجماعات المسلحة المرتبطة بإيران، مثل "حزب الله" و"حماس"، مؤكداً أنه إذا طبعت سوريا ولبنان العلاقات مع إسرائيل، ووقعت السعودية اتفاقية سلام في حال تحقق الهدوء في غزة، فسنكون أمام مشهد جديد بالكامل في الشرق الأوسط.