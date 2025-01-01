حماس: ندرس مقترح ويتكوف ولسنا معنيون بحكم غزة

غزة/سما/

قال الناطق باسم "حماس" عبد اللطيف القانوع، إن مقترح (البمعوث الأمريكي)ويتكوف وبعض الأفكار يتم مناقشتها مع الوسطاء والاتصالات لم تتوقف لاتمام الاتفاق، والمعطل للاتفاق نتنياهو والعودة لتنفيذه منوط بموقفه ويقدم بقاء حياة حكومته على تنفيذ الاتفاق وحياة الأسرى

واضاف، أي ترتيبات بشأن إدارة غزة وتحظى بالتوافق جاهزون لها ولسنا معنيون أن نكون جزء منها

وأكد ان حماس وافقت على تشكيل لجنة إسناد مجتمعي في غزة لا تتضمن الحركة ولا طموح لدينا لإدارة غزة وما يعنينا التوافق الوطني ونحن ملتزمون بمخرجاته

- استئناف الحرب جاء بغطاء أمريكي، ويجب ألا تتحول إدارة ترامب لطرف وإنما تمارس الضغط على الاحتلال للعودة لاتفاق وقف إطلاق النار.