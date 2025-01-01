  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

حماس: ندرس مقترح ويتكوف ولسنا معنيون بحكم غزة

السبت 22 مارس 2025 02:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: ندرس مقترح ويتكوف ولسنا معنيون بحكم غزة



غزة/سما/

قال الناطق باسم "حماس" عبد اللطيف القانوع، إن مقترح  (البمعوث الأمريكي)ويتكوف وبعض الأفكار يتم مناقشتها مع الوسطاء والاتصالات لم تتوقف لاتمام الاتفاق،  والمعطل للاتفاق نتنياهو والعودة لتنفيذه منوط بموقفه ويقدم بقاء حياة حكومته على تنفيذ الاتفاق وحياة الأسرى
واضاف، أي ترتيبات بشأن إدارة غزة  وتحظى بالتوافق جاهزون لها ولسنا معنيون أن نكون جزء منها
وأكد ان حماس وافقت على تشكيل لجنة إسناد مجتمعي في غزة لا تتضمن الحركة ولا طموح لدينا لإدارة غزة وما يعنينا التوافق الوطني ونحن ملتزمون بمخرجاته
- استئناف الحرب جاء بغطاء أمريكي، ويجب ألا تتحول إدارة ترامب لطرف وإنما تمارس الضغط على الاحتلال للعودة لاتفاق وقف إطلاق النار.

الأكثر قراءة اليوم

تقرير إسرائيلي يتحدث عن سبب رفض مصر الإجراءات العسكرية ضد الحوثيين

تقرير اميركي: 4 أسباب تجعل جولة حرب إسرائيل الجديدة على غزة أكثر فتكا وتدميرا…

نتنياهو يعلق على قرار تجميد المحكمة العليا إقالة رئيس الشاباك

ويتكوف: حماس تريد البقاء في غزة وحكم القطاع وهذا أمر غير مقبول

هآرتس: إسرائيل تستدعي الاحتياط وتستعد لاحتلال كامل غزة وفرض الحكم العسكري

زيارة تاريخيّة ..وفد أمريكي يلتقي مع قادة طالبان بمشاركة بشار المصري

المقاومة الفلسطينية تقصف عسقلان بالصواريخ …

الأخبار الرئيسية

49,747 شهيدا و113,213 مصابا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

شهداء واصابات في قصف اسرائيلي لبلدات في جنوب لبنان ...

مسؤول فلسطيني: مصر تطرح مقترحا مرحليا لوقف اطلاق النار وحماس لم ترد بعد

اليوم الخامس لعودة الحرب: شهداء وجرحى في غارات متفرقة بغزة وخان يونس ونزوح بالشمال

IMG_8973

ويتكوف: حماس تريد البقاء في غزة وحكم القطاع وهذا أمر غير مقبول

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية