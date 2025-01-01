لليوم الـ 61 تواليا: عدوان الاحتلال مستمر على جنين ومخيمها وسط عمليات تجريف وحرق منازل

جنين/سما/

يواصل جيش الاحتلال الاسرائيلي عدوانه على مدينة جنين ومخيمها لليوم الـ 61 على التوالي، وسط عمليات تجريف وحرق منازل، وتحويل أخرى لثكنات عسكرية.

واعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم ثلاثة مواطنين من بلدة يعبد جنوب جنين بعد اقتحام البلدة ومداهمة منازل فيها، حيث يكثف من اقتحام بلدات وقرى محافظة جنين منذ بدء العدوان على المدنية والمخيم ويشن حملات اعتقالات واسعة، وتحقيقات ميدانية، ومداهمات للمنازل وتفتيشها.

وأخطرت قوات الاحتلال الأربعاء الماضي، بهدم قرابة 66 منزلا في حارات: الحواشين، والألوب، ومسجد عزام، وجورة الذهب، وحارة السمران، فيما يطالب الأهالي بالسماح لهم بالوصول الى منازلهم، ونقل أمتعتهم الضرورية منها، قبل هدمها.

ويواصل الاحتلال دفع تعزيزات عسكرية برفقة جرافات الى مخيم جنين، في حين تتواصل عمليات التجريف وتخريب الشوارع، وشق طرق جديدة فيه.

كما يواصل الاحتلال إطلاق الرصاص الحي في محيط مخيم جنين، كما تستمر تحركات فرق المشاة داخل المخيم وفي أزقته وحاراته.

وخلال الـ 61 يوما اعتقل الاحتلال قرابة 227 مواطنا من محافظة جنين، وأجرى عشرات عمليات التحقيق الميداني مع المواطنين.

وبحسب بلدية جنين، فإن الاحتلال جرف 100% من شوارع مخيم جنين، وقرابة 80% من شوارع المدينة، فيما تم تهجير سكان 3200 منزل من المخيم.

وخلف العدوان الاسرائيلي المستمر على مدينة ومخيم جنين 34 شهيدا، وعشرات الإصابات والمعتقلين.