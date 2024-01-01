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عون: ما يحدث في الجنوب اعتداء على لبنان وندين محاولات استدراج بلادنا للعنف

السبت 22 مارس 2025 12:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
عون: ما يحدث في الجنوب اعتداء على لبنان وندين محاولات استدراج بلادنا للعنف



بيروت /سما/

أدان الرئيس اللبناني جوزاف عون، محاولات استدراج بلاده مجددا إلى دوامة العنف، واصفا ما حدث اليوم في الجنوب بأنه “اعتداء متماد” على لبنان.
جاء ذلك في بيان صدر عقب ادعاء إسرائيل تعرض مستوطنة المطلة (شمال) لهجوم صاروخي مصدره لبنان، ردت على إثره بقصف عدد من قرى وبلدات جنوب لبنان.
وحتى الساعة 10:00 (ت.غ) لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن قصف “المطلة”.
وقال عون في بيانه: “ما حصل اليوم في الجنوب، وما يستمر هناك منذ 18 شباط (فبراير) الماضي، من عدم التزام بحرفية اتفاق وقف النار، يشكل اعتداء متماديا على لبنان وضربا لمشروع إنقاذه الذي أجمع عليه اللبنانيون”.

 

وبينما لم يحمل الرئيس اللبناني إسرائيل صراحة المسؤولية في هذا الشأن، إلا أنه من المعروف أن تل أبيب ارتكبت مئات الخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم مع “حزب الله” في نوفمبر/ تشرين الأول الماضي.
كما تواصل المماطلة بالإبقاء على وجودها في 5 تلال داخل الأراضي اللبنانية على طول الخط الأزرق، دون أن تعلن عن موعد رسمي للانسحاب منها.
وكان من المفترض أن تستكمل إسرائيل انسحابها الكامل من جنوب لبنان بحلول فجر 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، وفقا لاتفاق وقف إطلاق النار، لكنها طلبت تمديد المهلة حتى 18 فبراير/ شباط الماضي، وهو الموعد الذي لم تلتزم به أيضا.

 

وفي سياق متصل، ناشد الرئيس اللبناني جميع أصدقاء لبنان التنبه “لما يحاك ضده من أكثر من طرف معاد (لم يسمهم)”.
ودعا أيضا القوى المعنية في الجنوب اللبناني كافة، لاسيما لجنة المراقبة المنبثقة عن اتفاق نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، والجيش إلى متابعة ما يحصل بجدية قصوى لتلافي أي تداعيات وضبط أي خرق او تسيّب يمكن أن يهدد البلاد، بحسب المصدر ذاته.

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