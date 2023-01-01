مجزرة في غزة.. 9 شهداء بينهم 6 أطفال بنسف الاحتلال أحد المنازل فوق رؤوس ساكنيه بحي التفاح

غزة/سما/

ارتفع عدد شهداء القصف الإسرائيلي لمنزل في حي التفاح شرقي مدينة غزة، فجر السبت، إلى 9 فلسطينيين بينهم 6 أطفال.

وأفادت مصادر طبية بأن الشهداء الفلسطينيين جراء القصف الإسرائيلي الذي استهدف منزلا لعائلة “المشهراوي” في حي التفاح شمالي القطاع ارتفع إلى 9، بينهم 6 أطفال.

وصباح السبت، أوضحت المصادر أن “5 شهداء أطفال قضوا جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلا لعائلة المشهراوي في حي التفاح”.

كما قال مراسل الأناضول إن غارة جوية إسرائيلية استهدفت غربي مدينة رفح جنوب قطاع غزة، دون أنباء أولية عن نتائجها.

وبوقت سابق السبت، أفاد شهود عيان بأن غارات إسرائيلية عنيفة استهدفت منازل وأراضي زراعية في مدينة غزة.

وقافادت مصادر الدفاع المدني بوجود “شهيد وعدد من الإصابات” في قصف على منزل بحي التفاح يعود لعائلة “المشهراوي”.

وحسب مصادر طبية، جرى نقل عدد من الإصابات إلى مستشفى المعمداني وسط القطاع جراء القصف الإسرائيلي.

ومنذ استئنافها الإبادة بغزة فجر الثلاثاء وحتى مساء الخميس، قتلت إسرائيل 591 فلسطينيا وأصابت 1042 آخرين معظمهم من النساء والأطفال، وفق أرقام رسمية لـ”حكومة غزة”.

ويمثل هذا التصعيد، الذي قالت تل أبيب إنه يتم بتنسيق كامل مع واشنطن، أكبر خرق لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، الذي امتنعت إسرائيل عن تنفيذ مرحلته الثانية بعد انتهاء الأولى مطلع مارس/ آذار الجاري.

ورغم التزام حركة حماس بجميع بنود الاتفاق، رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المضي قدما في المرحلة الثانية، استجابة لضغوط المتطرفين في حكومته.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 162 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.