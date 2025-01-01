مسؤول فلسطيني: مصر تطرح مقترحا مرحليا لوقف اطلاق النار وحماس لم ترد بعد

القاهرة/سما/

كشف مسؤول فلسطيني لوكالة رويترز – شريطة عدم الكشف عن هويته – أن مصر قدّمت مؤخرًا "مقترحًا مرحليًا" لوقف إطلاق النار، لكن حركة حماس لم تقدم ردّها بعد.

وبحسب ما نشرت صحيفة "جورسليم بوست" المسؤول رفض الإدلاء بتفاصيل عن المقترح المصري، لكنه أشار إلى أن الخطة قيد الدراسة من قبل الفصائل المعنية.

في المقابل، أفادت مصادر أمنية مصرية أن القاهرة اقترحت تحديد جدول زمني للإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين المتبقين، إلى جانب مهلة زمنية للانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة، على أن تتم هذه الخطوات بضمانات أمريكية.

موافقة مبدئية أمريكية

أوضحت نفس المصادر أن الولايات المتحدة أبدت موافقة مبدئية على المقترح، فيما كانت لا تزال الردود من الجانبين – الإسرائيلي وحماس – متوقعة في وقت لاحق من يوم الجمعة.

يأتي هذا التقرير في أعقاب ما نشرته صحيفة "الأخبار" اللبنانية المقرّبة من حزب الله، والتي قالت إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أبدى استعداد بلاده لاستقبال نحو نصف مليون فلسطيني من قطاع غزة مؤقتًا.

وبحسب الصحيفة، فإن هؤلاء الفلسطينيين قد يُنقلون إلى مدينة سيتم إنشاؤها أو تجهيزها في شمال شبه جزيرة سيناء، وذلك في إطار خطة مؤقتة لحين التوصل إلى تسوية نهائية للنزاع وإعادة إعمار القطاع.

تصريحات سابقة لترامب

وفي وقت سابق من هذا العام، كان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد أشار إلى أن مصر والأردن يجب أن تستقبلا الفلسطينيين الذين تم تهجيرهم من غزة، مؤقتًا، خلال فترة إعادة الإعمار.

وصرّح ترامب في فبراير الماضي قائلًا: "نحن نقدّم الكثير لهاتين الدولتين، وعليهما أن تفعلا ذلك"، في إشارة واضحة إلى مصر والأردن.