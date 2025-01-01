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اليوم الخامس لعودة الحرب: شهداء وجرحى في غارات متفرقة بغزة وخان يونس ونزوح بالشمال

السبت 22 مارس 2025 12:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
اليوم الخامس لعودة الحرب: شهداء وجرحى في غارات متفرقة بغزة وخان يونس ونزوح بالشمال



غزة /سما/

واصلت طائرات الاحتلال الاسرائيلي استهداف منازل المواطنين في قطاع غزة في خامس ايام استئناف الحرب موقعة العديد من الشهداء والجرحى.
وارتقى خمسة شهداء بينهم اربعة أطفال وعدد من الإصابات جراء غارة جوية إسرائيلية على منزل لعائلة المشهراوي بحي التفاح شمال شرقي مدينة غزة.
ودمر الاحتلال المنزل قبيل منتصف الليل ما ادى لدماره ايضا.
وسبق ذلك غارة على عائلة البنا في نفس الحي ما اسفر عن استشهاد المواطن خالد البنا وزوجته وابنيه على وزينب.
وقصفت طائرات الاحتلال منزلا في دير البلح وسط القطاع وسقطت عدة قذائف على شمال مخيم النصيرات وقرية المغراقة.
وارتقت سيدتان في قصف اسرائيلي شرق خان يونس بعد إعطاء الاحتلال أوامر إخلاء في شرق المدينة.
وشنت طائرات الاحتلال غارة على مدينة حمد شمال خانيونس.
واصيب عدد من المواطنين في قصف إسرائيلي استهدف منزلاً ومحيط منطقة أنور عزيز في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.
واستشهد مواطن في جباليا البلد شمال قطاع غزة.
واجبر الاحتلال الاف المواطنين على النزوح من بيت لاهيا في ظل غارات متواصلة.
ويواصل جيش الاحتلال إغلاق معبر كرم ابو سالم لليوم العشرين وسط تحذيرات من الانروا بنفاد الدقيق خلال ستة ايام.

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