مأدبة افطار جماعي لأبناء أهل غزة النازحين الجدد والجرحى في رومانيا

بوخارست/سما/

أقام د. محمد عياش عضو المجلس الوطني الفلسطيني ورئيس الجالية الفلسطينية في رومانيا مأدبة إفطار جماعي لأبناء أهل غزة النازحين والجرحى وأبناء الجالية الفلسطينية وبحضور سفير دولة فلسطين في بوخارست " عصام مصالحة " وحشد من الضيوف والمدعوين.

ونظم هذا الافطار التقليدي والذي يقام سنويا باسم الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين ، وتحت رعاية سفارة دولة فلسطين في رومانيا.

وفي بداية الحفل رحب د. عياش بالضيوف ، شاكرا حضورهم وتلبيتهم الدعوة.

وقال د. عياش " نلتقي اليوم في هذا الحفل باسم الرئيس محمود عباس في نفحات هذا الشهر الفضيل وبوجود اخوة لنا من غزة العزة الذين عانوا مرارة الحرب والعدوان وفقدوا عددا من أسرهم وأقاربهم واجبائهم لنوجه رسالة مفادها أننا شعب واحد تربطه علاقات الإخاء والتسامح، وخاصة في هذه الأيام العصيبة التي تعاني منها قضيتنا وحرب الإبادة التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق شعبنا في غزة والضفة والقدس.

ووجه د. عياش التحية للجرحى البواسل قائلا :انتم فخر الأمة وعنوان صمودها ،كما وجه التحية لأهالي الشهداء ،مؤكدا أن فلسطين ولادة وأن هؤلاء الشهداء هم من رسموا لنا طريق العزة والفخار.

وأشاد الدكتور عياش بصمود أهلنا وربعنا وشعبنا بغزة ،مشددا أنه بالرغم من حرب الإبادة وسياسة التجويع ومخططات الهجرة إلا أنه صامد ومرابط على أرضه ،وسيفشل كل المؤامرات لأنتزاعه من أرضه

كما حيا د. عياش القيادة الفلسطينية وعلى رأسها فخامة السيد الرئيس محمود عباس الذي يعمل دون كلل أو ملل من أجل قضيتنا وشعبنا.

ودعا د. عياش أبناء الجالية الفلسطينية والعربية والإسلامية إلى الوحدة ونبذ الخلافات خاصة في هذا الشهر الفضيل.سائلا المولى عز وجل أن يكون الافطار القادم في القدس عاصمة دولة فلسطين.

وبدوره شكر سفير دولة فلسطين في رومانيا عصام مصالحة الدكتور عياش على هذا الحفل والذي يجسد الوحدة والتسامح خاصة مع وجود اخوة اعزاء من غزة العزة

وبدوره عصام مصالحة الدكتور عياش على تنظيم هذا الحفل، مشيداً بدوره في خدمة قضيته وشعبه.

وأكد مصالحة أن القيادة الفلسطينية ممثلة بالرئيس الفلسطيني محمود عباس حريصة كل الحرص على أبنائها في الشتات خاصة أبناء غزة وجراحها

.وتخلل حفل مأدبة الافطار حوار ونقاش بين الحضور الذين أثنوا على القائمين على هذا الافطار.