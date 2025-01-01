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الاحتلال الاسرائيلي : سنرد بقوة على القذائف من لبنان

السبت 22 مارس 2025 11:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال الاسرائيلي : سنرد بقوة على القذائف من لبنان



القدس المحتلة/سما/

قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي خلال اجرائه تقييما للوضع بعد اطلاق الصواريخ من لبنان "سنرد بقوة على القذائف".

وأصدر الجيش الإسرائيلي، صباح السبت، بيانا، قال فيه إن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير أجرى تقييمًا للوضع في اعقاب إطلاق القذائف الصاروخية من لبنان صباح اليوم.

وذكر الجيش الاسرائيلي أنه "سيرد بقوة على عملية الإطلاق وعاى ودولة لبنان تتحمل المسؤولية عن الحفاظ على اتفاق وقف النار. ولا يوجد أي تغيير في تعليمات الجبهة الداخلية".

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنه تم إطلاق 5 صواريخ من لبنان باتجاه إسرائيل تم اعتراض 3 منها و2 سقطا في الأراضي اللبنانية. وردّ الاحتلال الإسرائيلي بقصف مدفعي استهدف محيط بلدة يحمر جنوبي لبنان.

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