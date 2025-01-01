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إسرائيل أبلغت ترامب بان إيران توشك على امتلاك القنبلة النووية

السبت 22 مارس 2025 08:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل أبلغت ترامب بان إيران توشك على امتلاك القنبلة النووية



القدس المحتلة/سما/

قالت مصادر مطلعة، اليوم، إن إسرائيل تسعى لإبلاغ الولايات المتحدة بأنها لا يمكنها غض الطرف عن امتلاك إيران للسلاح النووي.

وذكر مصدر عسكري إسرائيلي أن هدف بلاده "هو توعية ترامب (الرئيس الأميركي دونالد ترامب) بأن إيران على وشك امتلاك قنبلة نووية ولا يمكننا غض الطرف عن ذلك".

وكان موقع أكسيوس قد ذكر، الخميس، أن محادثات إسرائيلية أميركية بشأن الملف النووي الإيراني ستعقد الأسبوع المقبل في الولايات المتحدة.

وأفاد الموقع نقلا عن مسؤولين إسرائيليين اثنين ومسؤول أمريكي، بأن الولايات المتحدة وإسرائيل ستعقدان محادثات استراتيجية بشأن البرنامج النووي الإيراني في البيت الأبيض الأسبوع المقبل.

وأضاف أكسيوس أن الوفد الإسرائيلي سيضم وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر ومستشار الأمن القومي تساحي هنجبي.

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