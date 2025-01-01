ويتكوف: حماس تريد البقاء في غزة وحكم القطاع وهذا أمر غير مقبول

وكالات - سما-

قال ستيف ويتكوف المبعوث الأميركي للشرق الأوسط، إن حركة حماس تريد البقاء في غزة وحكم القطاع وهذا أمر غير مقبول.

وأضاف ويتكوف في تصريحات له: إن ما نقبله بالنسبة لحماس هو ضرورة نزع سلاحها ثم ربما يمكنها البقاء في غزة لفترة قصيرة.

وتابع «لا يمكننا أن نسمح بأن تحكم غزة حماس وإلا فسيكون هناك 7 أكتوبر كل بضع سنوات».

وأضاف ويتكوف: «أعتقد أن نتنياهو يريد استعادة المحتجزين لكنه يعتقد أن الضغط على حماس هو السبيل الوحيد لذلك».

وقال ويتكوف «تقدمنا بمقترح لحماس خلال القمة العربية لكنهم رفضوه في اليوم التالي واعتبرنا ذلك غير مقبول».

وتابع «نحن في مفاوضات الآن ربما لوقف بعض هذه الغارات الإسرائيلية وربما حل هذا الصراع عبر الحوار».

وقالت صحيفة هآرتس العبرية، يوم الجمعة، إن الحكومة الإسرائيلية تسعى إلى فرض حكم عسكري في قطاع غزة، والتحكم في توزيع المساعدات الإنسانية.



وأوضحت الصحيفة أن الحكومة الإسرائيلية تحاول استغلال خطة رئيس هيئة الأركان الفريق إيال زامير، لفرض حكم عسكري على قطاع غزة، ونقل توزيع المساعدات لعهدة الجيش.



ويعتقد رئيس الأركان زامير أن خطته العسكرية الحالية قد تمكنه من تحقيق هدف الحرب بالقضاء على حماس تماما، على حد زعمه.

وأشارت هآرتس إلى مواصلة الاستعدادات الإسرائيلية لاجتياح بري واسع لقطاع غزة، إذ يعمل الجيش على تجنيد فرق عسكرية.

صفقة التبادل

ونقلت هآرتس عن مصادر أمنية، قولها إنه نظرا للضغوطات التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية حاليا، قد تشتعل الحرب أكثر دون التوصل لصفقة تبادل تسمح بإطلاق سراح محتجزين في غزة.



وقالت الصحيفة إن مسؤولين في الإدارة الأميركية أطلعوا عائلات المحتجزين عن توقعاتهم السلبية بشأن إمكانية التوصل لصفقة أخرى,

وأضافت نقلا عن مصادر أمنية، قولها إن إسرائيل ما زالت تترك الباب مفتوحا لصفقة مرحلية تفرج عن بعض المحتجزين.

كان وزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس تعهد بمواصلة القتال في غزة بضربات من الجو والبحر والبر، وتوسيع المناورة البرية حتى إطلاق سراح جميع المحتجزين وهزيمة حماس.

وهدد كاتس باستخدام كل وسائل الضغط بما في ذلك دفع سكان غزة إلى الجنوب وتنفيذ خطة الرئيس الأميركي ترمب لتهجير سكان القطاع.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد وسع من عملياته البرية في شمال ووسط وجنوب القطاع.



واعتبرت القناة 12 العبرية، وفقا لمصدر إسرائيلي مطلع أن النهج الذي قاده وزير الشؤون الإستراتيجية رون ديرمر والمبعوث الأميركي ستيف ويتكوف قد أدى إلى فشل المفاوضات.

توقع المصدر أن تنزلق إسرائيل إلى عودة كاملة للحرب إن لم يتم التوصل لاتفاق قريب.

وانتقد المصدر الإسرائيلي المطلع عدم تخصيص الوقت الكافي للتفاوض المكثف من أجل التوصل إلى اتفاق.