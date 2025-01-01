تقرير اميركي: 4 أسباب تجعل جولة حرب إسرائيل الجديدة على غزة أكثر فتكا وتدميرا…

القدس المحتلة/سما/

تعود إسرائيل إلى الحرب في غزة بأهداف أوسع ودون قيود تُذكر، بحسب قراءة لوكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، متوقعة أن تكون الجولة الجديدة من الحرب أكثر وحشية وفتكاً وتدميراً على القطاع.

وكانت إسرائيل استأنفت الحرب بقصف مفاجئ صباح يوم الثلاثاء الماضي، أسفر عن مقتل مئات الفلسطينيين، منهية بذلك وقف إطلاق النار، ومتعهدة بمزيد من الدمار إذا لم تُفرج حماس عن باقي رهائنها وتغادر القطاع.

ويأتي التصعيد الإسرائيلي وسط "دعم كامل" من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفي ظل "قوة متزايدة" لائتلاف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

ويوحي ذلك بحسب، تحليل لوكالة "أسوشيتد برس"، أن المرحلة القادمة من الحرب قد تكون أشد وحشية من سابقتها، التي قُتل فيها عشرات الآلاف من الفلسطينيين، وشُرِّدت الغالبية العظمى من السكان، ودُمرت أجزاء كبيرة من غزة جراء القصف.

ضغوط أقلّ

حاولت إدارة جو بايدن، رغم الدعم العسكري والدبلوماسي "الحاسم" الذي قدّمته لإسرائيل، الحد من الخسائر المدنية، إذ عارض الرئيس الأمريكي السابق الهجوم الإسرائيلي على جنوب غزة في مايو/ أيار الماضي، وعلّق شحنة أسلحة كنوع من الاحتجاج على تهور تل أبيب.

بينما لم تفرض إدارة ترامب أي قيود على إسرائيل، ولم تنتقد قرارها بإغلاق المعابر على القطاع، وساندتها في خرق وقف إطلاق النار، ومنحتها الضوء الأخضر لتنفيذ غارات واسعة.



إدارة بايدن، كانت قد شككت بمزاعم إسرائيل بأن حماس تخطط لهجوم جديد يحاكي 7 أكتوبر، لكن ترامب ذهب بعيداً في "حماية" إسرائيل من هجوم مماثل، إذ اقترح إخلاء غزة من السكان، وفقد اهتمامه بوقف إطلاق النار قبل أسابيع، عندما قال إنه يجب إلغاؤه إذا لم تُفرج حماس فوراً عن الرهائن جميعهم.

حكومة أقوى

تأتي الجولة الجديدة من الحرب وحكومة نتنياهو أقوى من أي وقت مضى، إذ تجاهل رئيس الوزراء الإسرائيلي الاحتجاجات الصاخبة في الشوارع للمطالبة بهدنة وإطلاق سراح ما تبقى من الرهائن، وعزز ائتلافه المتشدد، فعاد إليه وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير، الذي استقال احتجاجاً على وقف إطلاق النار.

وإلى جانب بن غفير، هناك بتسلئيل سموتريتش، وهو حليف آخر لنتنياهو من اليمين المتطرف، الذي يريد مواصلة الحرب، وإخلاء غزة من سكانها من خلال ما يسمونه الهجرة الطوعية، وإعادة بناء المستوطنات اليهودية التي أزالتها إسرائيل قبل عقدين من الزمن، فيما تخلص نتنياهو من كبار المسؤولين الذين بدوا أكثر انفتاحاً على صفقة الرهائن.

حماس أضعف

في المقابل، فإن حماس وحلفاءها في حالة من الفوضى، صحيح أن الحركة لا تزال تحكم غزة، لكن معظم قادتها البارزين قُتلوا، وقد استُنزفت قدراتها العسكرية بشكل كبير.

وتذكر وكالة "أسوشيتد برس" بأن ميليشيا حزب الله اللبناني، التي تبادل إطلاق النار مع إسرائيل طوال معظم فترة الحرب، اضطرت إلى قبول هدنة خريف العام الماضي، بعد أن أودت الحرب الجوية والبرية الإسرائيلية بحياة معظم قياداته العليا وخلفت دماراً واسعاً في جنوب لبنان.

وأدّت الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد إلى إقصاء حليف رئيس، وزادت من ضعف الجماعة المسلحة، وفوق ذلك يبدو من غير المرجح أن تتدخل إيران هذه المرة، بعدما كانت تبادلت إطلاق النار مباشرة مع إسرائيل مرتين العام الماضي.

هدوء دولي

أثارت المرحلة الأولى من الحرب احتجاجات عالمية، وانتقادات من قادة أوروبيين، وتحركاً في الأمم المتحدة. واتُهمت إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في محكمة العدل الدولية، وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق نتنياهو.

أما في هذه الجولة، تبدو الأمور مختلفة، وأكثر هدوءاً، إذ احتجزت إدارة ترامب ناشطين طلابيين مؤيدين لفلسطين، وهددت بسحب مليارات الدولارات من التمويل الفيدرالي من الجامعات المتهمة بالتساهل مع معاداة السامية، مما يجعل تكرار احتجاجات الحرم الجامعي الأمريكية العام الماضي أمراً مستبعداً.

وأوروبا متورطة بالفعل في نزاعات محفوفة بالمخاطر مع ترامب بشأن المساعدات لأوكرانيا والرسوم الجمركية الأمريكية، ويبدو من غير المرجح أن تردّ على التدخل في الشرق الأوسط.