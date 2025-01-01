الجيش الإسرائيلي : صاروخ أطلق من اليمن ويشن غارات مكثفة على مطار “تدمر” وسط سوريا

القدس المحتلة/سما/

قال الجيش الإسرائيلي، مساء الجمعة، إنه رصد صاروخا أطلق من اليمن، حيث دوت صفارات الإنذار في عدة مناطق وسط إسرائيل.

وذكر الجيش في بيان مقتضب: “تفعيل الإنذارات في عدة مناطق عقب إطلاق صاروخ من اليمن”.

وفي سياق آخر، استهدفت غارات اسرائيلية ليل الجمعة مطار تدمر العسكري في وسط سوريا، على ما أفادالمرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال المرصد إن “المقاتلات الحربية الاسرائيلية شنّت غارات مستهدفة مطار تدمر العسكري في شرق حمص”، موضحا أن أربع غارات على الأقلّ استهدفت المطار الذي يضمّ قوات من الإدارة الجديدة في سوريا، ويقع في محيط مدينة تدمر.

وتأتي هذه الغارات الجديدة بعد أيام من ضربات جوية اسرائيلية استهدفت مقرات عسكرية قرب مدينة حمص (وسط)، وأخرى أدّت إلى استشهاد ثلاثة أشخاص، وفقا لحصيلة رسمية، قرب مدينة درعا جنوبا، وهي ضمن سلسلة غارات مماثلة استهدفت مواقع متفرقة في البلاد.

واعتبرت الخارجية السورية الثلاثاء أن الغارات على درعا عمل “عدواني” يستهدف “استقرار” سوريا.

وإثر إطاحة فصائل معارضة الأسد في كانون الأول/ديسمبر، شنّت اسرائيل مئات الغارات على منشآت عسكرية وقواعد بحرية وجوية في أنحاء سوريا، قالت إن هدفها منع استحواذ الإدارة الجديدة على ترسانة الجيش السابق.

كذلك، توغل الجيش الإسرائيلي داخل المنطقة العازلة المنزوعة السلاح في الجولان، والواقعة على أطراف الجزء الذي تحتله من الهضبة السورية.

وطالب نتانياهو في شباط/فبراير بجعل جنوب سوريا منزوع السلاح بشكل كامل، محذرا من أن حكومته لن تقبل بوجود القوات الأمنية التابعة للسلطات الجديدة في سوريا قرب حدودها.