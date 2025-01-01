مشعل: إخلال إسرائيل باتفاق وقف النار تمهيد لتنفيذ التهجير من غزة

وكالات - سما-

اعتبر رئيس حركة حماس في الخارج خالد مشعل، أن إخلال إسرائيل باتفاق وقف إطلاق النار مع حركته بوساطة مصرية قطرية ودعم أمريكي يمثل “تمهيدا لتنفيذ مخطط تهجير الفلسطينيين” من قطاع غزة.

جاء ذلك خلال ندوة إلكترونية نظمها “الائتلاف العالمي لنصرة القدس وفلسطين” الخميس، بمشاركة نحو 400 شخص من مختلف دول العالم.

وقال مشعل: “إخلال الاحتلال ببدء مفاوضات المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في اليوم السادس عشر من المرحلة الأولى أظهر نواياه بالتركيز على استعادة أسرى فقط دون وقف الحرب وتحويل غزة إلى منطقة طاردة للحياة وبالتالي تنفيذ مشروع التهجير”.

وأضاف أن الحركة “كانت مضطرة لاستمرار المفاوضات وفاءً لواجبها تجاه الشعب الفلسطيني ولوقف سيل الدم المتدفق”.

وأردف أن “التزام الاحتلال باتفاق وقف إطلاق النار في شقه المتعلق بتبادل الأسرى جاء لأنه مجبر على تحقيق تبادل مقابل تبادل، وليس لأنه كيان خلوق أو إنساني”.

وأكد أن الاحتلال الإسرائيلي “دائم نقض العهود والمواثيق، حيث أخل بالبروتوكولات الإنسانية من إدخال الشاحنات والخيم والكرفانات، وحجب المعدات الطبية والثقيلة والوقود الضروري لاستمرار عجلة الحياة في القطاع”.

وحذر مشعل من “تمرير خطة التهجير بحجة نقل المواطنين إلى مناطق آمنة”، مشددا على أن “مخطط التهجير يجب أن يُقابل بالتحرك العربي والإسلامي”.

وأشاد “بالموقف العربي والإسلامي الرسمي الرافض لخطة التهجير والداعي إلى إعادة إعمار قطاع غزة، مؤكدا في ذات الوقت “ضرورة ترجمة ذلك إلى أفعال لنصرة غزة، لإجبار العدو على الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار الذي وقع عليه”.

وكان إعلام إسرائيلي، ومنه موقع “i24NEWS” روج لأنباء تزعم استعداد مصر لنقل نصف مليون فلسطيني من غزة لمدينة في شمال سيناء، الأمر الذي نفته القاهرة رسميا.

ومنذ 25 يناير/ كانون الثاني الماضي، يروج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمخطط تهجير الفلسطينيين من غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو ما رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول عربية وأوروبية أخرى، ومنظمات إقليمية ودولية.

وعن رفض حماس خطة المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف بتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق 50 يوما، أكد مشعل أن “الاحتلال يسعى من خلال هذه الخطة إلى ابتزاز حركة حماس عبر استعادة أسرى المرحلة الأولى للاتفاق، دون الدخول في استحقاقات المرحلة الثانية الخاصة بالهدوء المستدام وانسحاب الاحتلال الكامل من قطاع غزة”.

وأضاف أن “الاحتلال أراد التفاوض مع المقاومة على مستقبل غزة وإدارتها وسلاحها، بعد الاطمئنان إلى أن المقاومة فقدت ورقة الأسرى الضاغطة”، قائلا: “نحن نصارع العدو ونحن خبراء به”.

وأشار مشعل إلى أن حماس “تعاملت مع المفاوضات بصلابة ومرونة، حيث قبلت خطة ويتكوف شريطة أن تكون جزءا من المرحلة الثانية التي تضمن وقف مستدام للحرب، ودخول المساعدات وانسحاب القوات الغازية، لكنهم رفضوا ذلك”.

وعلي مدى 16 شهرا انخرطت حماس في مفاوضات مع إسرائيل بوساطة قطرية مصرية أمريكية، وتوصلت إلى عدة اتفاقات قبل أن تتنصل منها تل أبيب.

ولم تسفر المفاوضات عن الإفراج عن كافة الأسرى الإسرائيليين وإنهاء الإبادة بقطاع غزة، بسبب الخروقات الإسرائيلية للاتفاقات وتنصل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو منها، في ظل التزام حماس بالبنود المتفق عليها.

وكان آخر الخروقات الإسرائيلية استئناف تل أبيب فجر الثلاثاء الإبادة بقطاع غزة متنصلة من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع حماس الذي استمر 58 يوما منذ 19 يناير/ كانون الثاني 2025، تبعها إعلان تل أبيب بدء عمليات برية في القطاع، وكأنها تعيد الأمور إلي نقطة الصفر.

وكثف الجيش الإسرائيلي جرائم إبادته بغارات جوية عنيفة استهدفت المدنيين، ما أسفر حتى مساء الخميس عن “591 شهيدا و1042 مصابا، 70 بالمئة منهم من الأطفال والنساء والمسنين” وفق بيان للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 162 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.