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مشاورات أمريكية إسرائيلية مرتقبة بشأن إيران الأسبوع المقبل

الجمعة 21 مارس 2025 05:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
مشاورات أمريكية إسرائيلية مرتقبة بشأن إيران الأسبوع المقبل



القدس المحتلة/سما/

كشفت مصادر إسرائيلية وأمريكية أنه من المتوقع أن يزور وفد إسرائيلي رفيع المستوى البيت الأبيض مطلع الأسبوع المقبل لإجراء مشاورات استراتيجية بشأن إيران، وفقًا لما ذكره موقع "أكسيوس".

ويأتي ذلك بعدما منح الرئيس دونالد ترامب، طهران مهلة شهرين للتفاوض على اتفاق نووي جديد، وتهديده بشن ضربات عسكرية على البرنامج النووي الإيراني في حال عدم التوصل إلى اتفاق.

ونقل الموقع عن مسؤول إسرائيلي قوله إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وفريقه يعتقدون أن فرص التوصل إلى اتفاق ضئيلة، ويريدون الاتفاق على مسار عمل مشترك في حال تصاعدت الأمور إلى حد اللجوء إلى القوة العسكرية.

وأكد أن هذا سيكون أول اجتماع للمجموعة الاستشارية الاستراتيجية الأمريكية الإسرائيلية (SCG) منذ تولي ترامب منصبه، وهي أرفع منتدى للنقاش الأمريكي الإسرائيلي حول البرنامج النووي الإيراني.

من المتوقع أن يقود مستشارا نتنياهو، وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، ومستشار الأمن القومي تساحي هنغبي، الوفد الإسرائيلي، وفقًا لمسؤولين إسرائيليين.

وسيضم الوفد أيضًا ممثلين كبارًا من مجلس الأمن القومي، والجيش، والموساد، ووزارة الخارجية، ووزارة الحرب، وهيئة الطاقة الذرية، وفقًا للمسؤولين.

ومن المتوقع أن يلتقوا بفريق أمريكي بقيادة مستشار ترامب للأمن القومي، مايك والتز، وممثلين عن وزارة الخارجية، والبنتاغون، وأجهزة الاستخبارات الأمريكية.

وصرّح مسؤول أمريكي كبير بأنه من المتوقع أن تركز المحادثات على القضية النووية الإيرانية وإمكانية إجراء مفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران.

وأضاف المسؤول أنه من المتوقع أيضًا مناقشة الحرب في غزة والمفاوضات الإسرائيلية اللبنانية حول الحدود المتنازع عليها.

ويذكر أن مجموعة العمل جرى تشكيلها عام 2009 خلال إدارة أوباما، وعُرفت باسم "أوبال"، وهي التي وُجدت لتنسيق الاستراتيجية الأمريكية والإسرائيلية بشأن البرنامج النووي الإيراني ونشاط إيران الإقليمي، وتبادل تقييمات الاستخبارات، وتنسيق السياسات والعمليات.

بعد هجمات السابع من تشرين الأول/ أكتوبر اتسع نطاق عمل مجموعة التدخل السريع وأصبحت المنتدى الرئيسي لمناقشة الحروب في غزة ولبنان في عهد الرئيس بايدن.

#ايران

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