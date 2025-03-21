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رئيس الأركان الإسرائيلي ورئيس جهاز الشاباك يعقدان جلسة تقييم أمني

الجمعة 21 مارس 2025 04:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس الأركان الإسرائيلي ورئيس جهاز الشاباك يعقدان جلسة تقييم أمني



القدس المحتلة/سما/

أجرى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، ورئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" رونين بار، تقييما أمنيا في القيادة الجنوبية للجيش.

ويشارك في الاجتماع أعضاء من هيئة الأركان العامة للجيش. ويأتي هذا التقييم في الوقت الذي يواصل فيه الجيش عملياته في قطاع غزة، وفي صباح اليوم التالي لتصويت الحكومة الإسرائيلية على إقالة بار.

واستأنفت إسرائيل فجر الثلاثاء عملياتها العسكرية ضد قطاع غزة، منهية بذلك هدنة هشة استمرت لنحو شهرين، كانت قد بدأت في يناير الماضي بوساطة مصرية-قطرية-أمريكية، ونفذت سلسلة غارات جوية مكثفة وأحزمة نارية على عدة مناطق في القطاع.

وأعلن الجيش الإسرائيلي قواته بدأت عملية برية محددة ودقيقة في منطقة وسط قطاع غزة وجنوبها، وعملية برية على محور الساحل في منطقة بيت لاهيا شمال قطاع غزة"

من جانبها، اتهمت حركة "حماس" رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار والتنصل من جميع التزاماته.

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